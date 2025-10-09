ООН: Над 54 600 деца под 5-годишна възраст са остро недохранени в Газа

След две години война и остър недостиг на храна, над 54 600 деца под 5-годишна възраст в Газа може да са остро недохранени, като над 12 800 са тежко засегнати, сочи ново проучване на ООН.

Към началото на август приблизително 16% от децата на възраст от 6 месеца до малко под 5-годишна възраст в Газа са страдали от животозастрашаващо недохранване, известно като остро изтощение, включително близо 4% с тежко изтощение, показва анализа на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, доставчик на основни здравни грижи за палестинските бежанци в региона.

Загубата на тегло изисква лечение с терапевтична храна в продължение на няколко седмици и понякога хоспитализация.

Авторите казват, че изследването, публикувано в сряда в медицинското списание The Lancet, е най-изчерпателното проучване на детския глад в региона до момента. То се основава на скрининги на близо 220 000 деца от десетки здравни центрове и медицински обекти в Газа между януари 2024 г. и средата на август.

„Десетки хиляди деца в предучилищна възраст в Ивицата Газа сега страдат от предотвратимо остро недохранване и са изправени пред повишен риск от смъртност“, каза д-р Масако Хорино, водещ учен в изследването.

Трима експерти по детско здраве, хранене и публична политика, които не са участвали в изследването, го нарекоха „едно от най-категоричните доказателства“ за степента на недохранване.

„Вече е добре установено, че децата в Газа гладуват и се нуждаят от незабавна и продължителна хуманитарна помощ“, написаха Джесика Фанзо от Колумбийския университет, Пол Уайз от Станфордския университет и Зулфикар Бхута от Университета Ага Хан в Пакистан и от Детската болница в Канада.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрече съобщенията за глад по време на войната, последвала атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., заявявайки, че това са „лъжи“, разпространявани от организацията.

Но експерти и организации за хуманитарна помощ от месеци предупреждават, че ограниченията на Израел за храна и помощ в Газа и военната офанзива причиняват глад, особено сред децата и бременните жени.

Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че 461 души, включително 157 деца, са починали от усложнения на недохранването от началото на войната, като повечето от тях са починали през 2025 г. Болниците са препълнени с недохранени деца, на фона на силен недостиг на терапевтични храни, сочи министерството. ООН и много независими експерти смятат данните на здравното министерство, което е част от управляваното от "Хамас" правителство, за най-надеждни.

За проучването обучени медицински сестри са използвали калибрирани ленти, за да измерят обиколката на средната част на горната част на ръцете на децата, стандартен инструмент за оценка на хранителния стрес. Много тънките ръце, по-малки от 125 милиметра или 4,9 инча, корелират с много слаби тела, казаха учените.

Ограничена помощ

Израел ограничи хуманитарните помощи в различна степен по време на войната, налагайки пълна обсада в продължение на седмици. През май разреши предоставянето на помощ в малки количества.

Започна да функционира противоречива система за разпределение на доставки, подкрепена от САЩ и Израел, която ограничи разпределението на помощи до четири обекта около Газа и изискваше палестинците да преминават през израелските военни линии, за да получат помощ. Според ООН над 1000 палестинци са убити от израелските сили в и около тези обекти.

Експерти заявиха, че липсата на данни е попречила на обявяването на глад по-рано.

Двама работници, участвали в програмата за скрининг за недохранване, са сред 21 здравни работници на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство, убити в Газа. Общо над 370 служители на агенцията на ООН са били убити в конфликта, съобщи групата.