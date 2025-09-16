Продажни катаджии издали 29  електронни фиша на пенсионер

На вниманието на Дирекция “Вътрешна сигурност” в МВР

Наказателната система на полицията е пробита

Съдът отмени наказанията на бай Методи от пернишкото село Чепино

Пенсионерът Методи Александров от пернишкото село Чепино получи 29 електронни фиша за превишена скорост по снимки от камерите на КАТ. За една година, благодарение на помощ от адвокат, съдът отмени всички наказателни постановления на човека и той няма да плаща няколко хиляди лева. Но сега трябва да са ход агентите от Дирекция “Вътрешна сигурност” в МВР и да оковат с белезници своите колеги, издавали фалшиви фишове, за да прикриват истинските нарушители на закона.

През 2024 г. кварталният полицай връчил на бай Методи цяло тесте с електронни фишове, от които ставало ясно, че е сниман да кара с хулигански скорости скъпи и мощни автомобили по републикански и общински пътища, разказа Нова тв. Доста от глобите били от камери на КАТ по Южната дъга на Околовръстното шосе на София. Имало и два фиша за извършени нарушения в един и същи ден и час през няколко минути. Напразни били обясненията на пенсионера, че от години не е напускал Пернишка област, има автомобил, който е в окаяно състояние и с който не е извършено нито едно от засечените превишения на скоростта.

Оказало се, че преди години бай Методи си изгубил или му откраднали шофьорската книжка, за което и подал жалба в полицията. С данните от неговия документ някои служители от единния център, в който се обработват глобите на КАТ, започнали срещу рушвети да “извиняват” нарушения и да издават електронни фишове с адрес в Пернишко.

В случая изобщо не е нужна намесата на инспектор Мегре, Еркюл Поаро или друго светило в криминалистиката. Схемата е проста за разкриване, защото би трябвало да е яссо кой в КАТ е издал фиша, както е ясно кой е собственикът или лизингополучателят на всеки един от тези 29 скъпи и мощни автомобили и че нито уедин от тях не се казва бай Методи от с. Чепино, община Ковачевци.

Ето така изглежда пробитата отвсякъде електронна система за глобите на КАТ. Сега към нея започват да се добавят и още хиляди глоби за средна скорост, снимани от тол камерите. По справки точно в тази система депутатите измислиха от догодина да не се пускат на годишен технически преглед собствениците на автомобили, ако имат неплатени глоби. Точно по тази порочна наказателна система на КАТ някакви адвокати зоват всеки, който има шофьорска книжка, да бъде задължаван да притежава и електронна поща, на която полицаите да му пращат “честитки”. И понеже с нашите глоби им купиха БМВ-та, а с нашите данъци им вдигнаха с 50% заплатите, да ги оставим и спокойно да си прибират рушветите.