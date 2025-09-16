4-годишният Марти, пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация

4-годишният Марти, пострадалото дете при инцидента с АТВ в Слънчев бряг е изведено от реанимация и настанено в клиника по неврохирургия, съобщи БТА, позовавайки се на информация от болница „Пирогов“.

В края на август детето беше транспортирано от Бургас до София с медицински хеликоптер.

Инцидентът в "Слънчев бряг" стана на 14 август, когато петима души бяха блъснати от АТВ, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев. Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майката на детето, което е настанено в "Пирогов".