След смъртта на 35-годишната Христина: Окръжната прокуратура в Бургас поема случая на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

След смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, случаят отива под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Това съобщи пред БНТ ръководителят ѝ Георги Чинев.

По делото ще бъде назначен и наблюдаващ прокурор.

"Днес делото бе изпратено от колегите от районната прокуратура. Следва преквалификация на обвинението заради настъпилата смърт. Характерът и обемът на обвинението, което ще се измени, е единствено и само в рамките на процесуалната дискреция на наблюдаващия прокурор. той ще прецени дали деянието ще се преквалифицира като умишлено".

Според Георги Чинев е уместно да се образува отделно досъдебно производство за изнесените твърдения за несъответствия в регистрацията на АТВ-то - че по документи е много по-леко и с много по-малка мощност.

"Прокуратурата ще положи всички необходими усилия разследването да бъде проведено всестранно, обективно и пълно", увери Георги Чинев.