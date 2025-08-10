Пускат еднодневни винетки за автомобили

Промяната влиза в сила от 1 февруари 2026 г.

При пътуване в страната шофьорите ще могат да купуват и еднодневни винетки. Това предвиждат промени в наредба за таксуване на различните категории моторни превозни средства, които са пуснати за обществено обсъждане от регионалното министерство.

Въвеждането на еднодневни винетки се прави, за да изпълним директива на ЕС. Въпреки това, пускането на еднодневни винетки е предвидено да стане след близо пет месеца - от 1 февруари 2026 г. Така през целия летен сезон и при пътуванията във връзка с посрещането на Новата 2026 г. шофьорите няма да имат възможност да купуват еднодневни винетки.

С наредбата ще бъдат променени и правилата за определяне на тол таксите за камионите. Размерът на тол таксите ще зависи не само от общата допустима максимална маса и екологичната категория, а и от изпусканите емисии въглероден двуокис. Целта е да се насърчи ползването на по-модерни и по-екологични превозни средства, като по-замърсяващите автомобили ще плащат по-високи такси.

Промените предвиждат Агенция “Пътна инфраструктура” да осигури достъп на НАП и Агенция “Митници” до електронната система за събиране на тол такси. Данните за движението на камионите ще бъдат използвани от НАП при проверките на фирмите.