Пускат катамаран до Ченгене скеле

Конкурс за най-добра рибна гозба в Царево

Конкурс за най-добра рибна гозба ще се проведе в Царево навръх празника на моряците и рибарите – Никулден. В него ще участват местни жители, които ще се постараят да покажат най-вкусните ястия и солената риба, която приготвят всяка есен. Царевци са известни като изкусни майстори в осоляването на паламуд и чернокоп и в приготвянето на консерви, както и с това, че пазят рецептите си, наследени от поколения, в тайна. На Никулден те ще се представят предимно с маринован чернокоп, разказаха организаторите.

Група „Сигнал“ ще свири на пристанището, а в Приморско ще слушат Папи Ханс; поканен е и гръцки оркестър.

Бургаските рибари, както обикновено, ще празнуват Никулден по стар стил – на 19 декември. В селището им Ченгене скеле това отдавна е традиция. На 6 декември има много именници, а и е празник на Бургас, така че на 19 декември ще им дойдат много повече гости и вниманието ще бъде насочено само към тях.

На 6 декември обаче от Бургас ще тръгне катамаран, който ще доведе в Ченгене скеле желаещите да посетят културно-туристическия комплекс. Гостите ще могат да разгледат къщичките-музеи с артефакти, извадени от морското дъно, както и рибарски мрежи с различно по големина „око“ – за големи и малки риби.





