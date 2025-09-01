Радо Янков и Тервел Замфиров на полуфинали на виртуалната Световна купа

Двете големи звезди на българския сноуборд Радослав Янков и Тервел Замфиров са на полуфинал в новата виртуална игра за Световната купа в страницата на Международната федерация по ски (FIS) в "Инстаграм". В нея са включени най-добрите 30 състезатели в алпийския сноуборд, като феновете решават кой ще продължи напред и ще спечели първото място за любимец на публиката, съобщиха от БФСки.

В момента двамата българи са на крачка от финала, като съперник на Янков е Арвид Аунер (Австрия), а на Замфиров - Маурицио Бормолини (Италия).

Родните асове засега имат преднина в класирането, като всеки вот в тяхна полза в страницата на FIS в Instagram ще им помогне да стигнат до финала.

"Българските звезди водят засега в класирането, като всеки вот в тяхна полза в страницата на FIS в Instagram ще им помогне да стигнат до финала. Нека ги подкрепим! Българите можем!

За Радо може да гласувате тук:

https://www.instagram.com/stories/fissnowboardracing/3711891132851841706?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXgxbjF3NGZ1azlidQ==

За Тервел може да гласувате тук:

https://www.instagram.com/stories/fissnowboardracing/3711890766303208609?utm_source=ig_story_item_share&igsh=eXR5MzNwbThyODFy", написаха от БФСки.