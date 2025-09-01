Григор се прибра в Хасково

Григор Димитров се прибра в Хасково и посети кортовете на местния тенис комплекс. Най-добрият ни тенисист се възползва от паузата в кариерата си след травмата на Уимбълдън, за да се завърне в родния град, където баща му Димитър Господинов е треньор на деца. Малките спортисти веднага се събраха около идола си за снимки и съвети.

Не е ясно докога Григор ще остане в България. Той се възстановяваше в дома си в Монако в компанията на приятелката си Ейса Гонсалес. И сам призна, че процесът ще отнеме повече време от очакваното, след като се оттегли от Ю Ес оупън, а обяви, че ще пропусне и турнирите в Азия.