България е десета на Световното!

България се класира на десето място на Световното първенство за мъже под 21 години. Така отличното за страната ни лято на 2025 година продължи с поредния положителен резултат. В последния си мач нашите загубиха с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) от Украйна, но въпреки това оценките са много добри.

В уморителния турнир в Китай българските волейболисти стояха напълно равностойно. И трите гейма бяха изключително интересни за публиката, но нямахме късмет в края. В първия водихме при 23:22, но украинците направиха три поредни точки. Във втория бяхме най-далеч от победата. Там Украйна ни води с 23:17, но ние се върнахме в играта до 21:23.

Третата част също започна равностойно. Първият пробив на Украйна доведе до 17:14, с което мачът на практика приключи. Два пъти стигнахме до само точка пасив, но не успяхме да изравним.