Триумф за Пиастри в Нидерландия, Норис отпадна

Оскар Пиастри (Австралия, Макларън) направи решаваща крачка към титлата във Формула 1, след като записа седмата си победа от началото на сезона, а неговият съотборник Ландо Норис (Великобритания, Макларън) отпадна от втора позиция заради механичен проблем. Австралиецът записа нови 25 точки и вече води с 34 точки на върха в класирането.

Макс Верстапен (Нидерландия, Ред Бул) започна състезанието свръх агресивно и с коренно различна стратегия от двата автомобила на Макларън. Той заложи на гумите с мека смес и атакува още на началната права Ландо Норис, за да го изпревари няколко завоя след старта. Агресията на нидерландеца почти го изкара извън третия шикан, но световният шампион удържа болида и остана втори.

Това начало всъщност бе мечтано за водещия Макларън на Оскар Пиастри, който поведе убедително. Единственият му съперник за титлата Норис бе блокиран зад Верстапен, чийто гуми пък щяха да бъдат изразходени далеч по-рано от медиумите на Макларън.

Очакваното се случи в деветата обиколка, когато гумите на Норис вече работеха оптимално, а Верстапен постепенно губеше скорост. Британецът настигна световния шампион на правата и направи атака в завой номер 1, изпреварвайки съперника от Ред Бул от външната страна. Тази маневра дойде при четири секунди преднина за Пиастри, но Норис моментално записа най-добра обиколка и започна да заличава пасива си.

Към 20-ата обиколка в Зандвоорт се забелязаха и първите капки дъжд, което принуди отборите да премислят плановете си за спирания. Те обаче получиха подарък от Люис Хамилтън (Великобритания, Ферари), който заби автомобила си в огражденията край трети завой. Логично, лидерите Пиастри, Норис и Верстапен моментално направиха бокс за нови гуми, като пилотите на Макларън получиха твърда смес, а Верстапен избра медиум.

Автомобилът на сигурността се оттегли за 27-та обиколка и след рестарта промяна на върха нямаше. Водачите бяха преследвани от Исак Аджар (Франция, Рейсинг Булс) и Джордж Ръсъл (Великобритания, Мерцедес), а единственото Ферари на трасето на Шарл Льоклер заемаше шестата позиция. Състезателят на Монако обаче я отстъпи в 53-та обиколка с катастрофа.

След многобройни влизания на автомобила на сигурността и последвали сближавания на пилотите, всичко трябваше да бъде решено от чистата състезателна скорост. В петък и събота сутрин най-бърз беше Ландо Норис с 3/3 в тренировките, но британецът нямаше късмет днес. Той не успя да изпревари Пиастри в нито един рестарт, а пет обиколки преди края дори отпадна заради теч на масло.

Верстапен финишира втори в домашното си състезание, а Исак Аджар затвърди кандидатурата си за втори пилот на Ред Бул със силно каране, трето място и първи подиум в кариерата. Ръсел, Александър Албън (Тайланд, Уилямс) и Оливер Берман (Великобритания, Хаас) допълниха петицата, като последният бе героят на деня, след като стартира от бокса с новата конфигурация на болида.