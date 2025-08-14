Райски красавици радват окото в трилъра “Адско място”

Дейзи Едгар-Джоунс и Мишел Уилямс се събират на екрана

Провокативна история за адвокатските среди

Режисира Клои Домон

Сладките екранни сърни Дейзи Едгар-Джоунс и Мишел Уилямс препускат през кадрите на новия филм на Клои Домон “Адско място”, който очакваме и в българските салони.

Дейзи Едгар-Джоунс

Домон се доказа преди няколко години в платформата Netflix с своя режисьорски опит Fair Play. Според специализираното издание operationkino.net този филм успешно е постигнал целта си да провокира. “Публиката показа, че това не е просто поредната продукция, в която стрийминг платформата вкарва безумно количество пари, за да го гледат хората, докато си цъкат на телефоните”, пишат във филмовия сайт. Сега отправяме поглед към следващия проект на Домон, за който зрителите се надяват да е също толкова провокативен.

“Адско място” е обявен като история, развиваща се в адвокатските среди. За сюжета не е издадено нищо конкретно, освен че ще бъде драматичен трилър, развиващ се около фирма за криминално право. “Съдейки по Fair Play обаче бихме били уверени в предположението си, че това какво работят героите ще бъде най-маловажното занимание на филма”, пише още operationkino.net.

В главните роли Клои Домон е ангажирала впечатляваща група от актьори - Мишел Уилиямс, Дейзи Едгар-Джоунс и Андрю Скот. Уилиямс, разбира се, е актриса от най-висок калибър, която въпреки някои грешни стъпки (като участието є в “Венъм 2: Време е за Карнидж”), се занимава само с качествени проекти и поема само интересни роли. Именно тя е причината да критиците да смятат, че това ще бъде филм, който си заслужава вниманието на по-взискателните ценители.

Колегите є също не са за подценяване. Дейзи Едгар-Джоунс спечели публиката по време на пандемията с участието си в хита Normal People, а оттогава се занимава с разнообразни жанрови проекти като Fresh и Туистърс и подозираме, че звездата є ще се издига все повече. Андрю Скот пък отдавна е изключително интересен актьор, който става все по-популярен, но видимо иска да се занимава с много сериозни и предизвикателни роли, например да бъде новия Том Рипли в едноименния сериал на Netflix, както и известното му впечатляващо начинание да изиграе всички роли в пиесата Вуйчо Ваньо.