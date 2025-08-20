Анджелина Джоли се завръща с гореща история за страст в Париж

Новият филм на Алис Винокур е готов

Абсолютният секс-символ на първото десетилетие на XXI век Анджелина Джоли няма намерение да отстъпва своята територия на младите тигрици и смята да докаже, че още е гореща атракция за страстни история. Сега тя е звездата в новия филм на Алис Винокур „Couture“, който е готов и скоро ще излезе по световните екрани.

Филмовото издание operationkino.net припомня, че проектът преди време се наричаше Stitches, но сега „ще бъде разпространяван с доста по-шикозното заглавие „Couture“и наскоро стана ясно, че световната му премиера ще бъде в програмата на предстоящия фестивал в Торонто.“

Couture разказва за американска режисьорка, попаднала в центъра на драматични събития по време на седмицата на модата в Париж. Ето го и сюжета: „В изпълнената с напрежение седмица на модата в Париж съдбите на три жени се оказват преплетени. Максин е 40-годишна режисьорка, която открива, че има рак на гърдата и междувременно е въвлечена във връзка със свой познат колега. Ада е свежо, ново лице на модния подиум, избягала от предопределените ограничения на реалността в Южен Судан.

Анжели е гримьорка, която твори своята магия в сянката на модния подиум. Филмът разкрива силата, която често остава под повърхността на публичните изяви и отдава почит на неизказаната солидарност, споделяна между тези жени от различни професии, култури и континенти.“

Освен Анджелина Джоли, в актьорския екип на „Couture“ са още и носителите на награди „Сезар“ Ела Румф, Луи Гарел, както и Ание Анеи, Гаранс Марилие, Финигън Олдфийлд и др. Режисьор и сценарист е Алис Винокур, която може да се похвали с номинация за „Златна камера“ в Кан за пълнометражния ѝ филм Augustine (2012), номинация в конкурсната програма „Особен поглед“ за Disorder (2015), награда „Сезар“ за най-добър оригинален сценарий за Mustang (на режисьорката Дени Гъмзе Ергювен, 2016), три награди и номинация за „Златна раковина“ от Сан Себастиан за филма ѝ Proxima (2019), номинация за наградата „Люмиер“ за най-добър филм за Paris Memories (2023) и още десетки призове и признания за четирите ѝ режисьорски филма до момента.

Новото заглавие обещава европейска естетика и много красота. Като продуценти в екипа на „Couture“ се включват самата Анджелина Джоли, както и Шарл Жилбер (CG Cinéma) и Джан Син и Уилям Хорбърг (Closer Media); изпълнителен продуцент е Боб Сю, а разпространители на Couture във Франция са Pathé Films.

Джоли остава една от големите звезди на планетата. Актрисата засили две моди сред дамите в последните години - плътни устни и много татуировки. Тя има около 20 изображения по тялото си и твърди, че не са случайно сложени, а носят множество послания. Милиони жени искаха да приличат на Джоли в апогея на нейната слава и много от тях се „обзаведоха” с по-сочни устни и повече мастило по кожата си. Шеговито наричат подобни моми - „джукеси“ и „джуконди“.



