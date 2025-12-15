“Люмиер, приключението продължава” чества 130 г. от първата кино прожекция

120 непоказвани досега кадри от архива на братя Люмиер

Документален филм - поглед към раждането на седмото изкуство





През 1895 г. братята Огюст и Луи Люмиер правят първата публична филмова прожекция, а датата 28 декември остава в историята като начало на неговото раждане. 130-годишнината ще бъде отбелязана с българската премиера на документалния филм “Люмиер, приключението продължава!” (Франция, 2025) в емблематичната кинозала “Люмиер”, на специалната дата - 28 декември от 19:00 ч. Прожекцията ще бъде със субтитри на български език.

Събитието ще се превърне в истински празник с интересни игри, награди за публиката, коктейл и възможност да направите снимки пред специална фотостена.

Преди 130 години братя Люмиер отварят врата към изкуството, което променя начина, по който светът вижда себе си. Днес, благодарение на съвременните технологии, тяхното наследство продължава да живее с неподправена човешка емоция, ритъм и движение. Филмът “Люмиер, приключението продължава!” е не просто поглед към миналото, а пътешествие към сърцето на седмото изкуство. Режисьорът Тиери Фремо представя повече от 120 дигитално реставрирани и непоказвани досега кадри от архива на братя Люмиер. Лентата разкрива раждането на киноезика - монтаж, движение в кадъра, драматургия и неподправен хумор, уловени в автентични сцени от живота в края на XIX век.

Инициативата ни дава възможността да осъзнаем гениалността зад чудото на първите движещи се образи. Партньори на събитието са Френският институт и Фестивалният и конгресен център - Варна, където също ще има специални прожекции.

Филмът “Люмиер, приключението продължава!” може да бъде видян от зрителите и на 15 декември, от 18:30 ч., в Зала “Славейков”, София, и на 28 декември, от 18:00 ч., във Фестивалния и конгресен център - Варна.