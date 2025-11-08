Мишел Уилямс за първи път мастурбира пред камера

В сериала “Умиране за секс” актрисата играе жена, диагностицирана с рак

Актрисата Мишел Уилямс изпълнява главната роля в новия сериал “Dying for Sex”. “Правила съм всякакви неща през 30-годишната си кариера, но това е първият път, когато снимам сцена на мастурбация.” Уилямс обясни, че първоначално е била нервна относно сцените, но силата на историята на нейната геройня напълно я е убедила да участва в проекта.

Поредицата разказва за жена, диагностицирана с рак, която решава да прекара последните си месеци в изследване на своята сексуалност. Мишел признава, че била трогната до сълзи от базирания на истинска история сериал. “Обикновено не плача, но този сюжет ме разтърси”, твърди актрисата, добавяйки, че веднага се е свързала с вътрешното пътешествие на героинята.

В “Умиране за секс”, въпреки смъртоносната си болест, Моли решава да изследва сексуалната си свобода и желания до края на живота си. Уилямс подчертава, че сериалът не е само разказ за сексуалността: “За Моли желанието е портал, пътешествие. Дори когато смъртта наближава, тя продължава да се наслаждава на тялото си.”

Сериалът изследва не само сексуалността, но и женското приятелство, живота и смъртта от различна гледна точка. Връзката на Моли с най-добрата є приятелка Ники формира емоционалното ядро ??на историята. Сериалът смело се занимава и с често пренебрегвани теми като менопаузата и болестите. Моли навлиза в ранна менопауза поради химиотерапия. Уилямс казва, че не се е притеснявала да изживее пред камерите менопаузата, казвайки: “Майка ми, баба ми или дори лекар никога преди не са ми казвали това. Беше нещо, за което не се говори.”

Един от най-поразителните аспекти на сериала е как сексуалното насилие над Моли в детството є влияе върху стремежа є към сексуалност. Уилямс казва, че крайната цел на героинята е да “излекува раната в себе си”. Актрисата обобщава как сериалът съчетава смъртта и сексуалността: “Както казва терапевтът Естер Перел, сексът е противоотровата на смъртта. Това е начин да сключим мир с телата си и да се почувстваме живи.”

Сериалът се откроява и с неприкритото изследване на желанията на Моли, дори когато преживява моменти, които разширяват физическите є граници. “Истинският успех на това шоу е да покаже, че желанието и смъртта могат да съществуват едновременно, без да карат публиката да се чувства неудобно”, завършва Уилямс.