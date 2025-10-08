Европейски гала вечери с нови филми на „Синелибри“

Откриването е на 10 октомври в зала 1 на НДК

Празненството“ на режисьора Мигел Анхел Хименес с големия майстор Уилям Дефо в главната роля

100 години от рождението на Жозе Кардозо Пиреш, един от най-представителните португалски писатели

Литературно-филмовият фестивал “Синелибри” започва на 10 октомври в София с богата програма и романтичен аудио-визуален спектакъл, обвързан концептуално с мотото на събитието”Пяната на дните: Проекции на действителността”, вдъхновено от фантазията на Борис Виан. Откриването е от 19:00 ч. в зала 1 на НДК.

И тази година са планирани галавечери на различни култури, чието ядро са най-новите постижения в съвременното европейско кино. Тези събития са подкрепени от съответните посолства и културни институти. На 11 октомври от 11:00 ч. в кино “Одеон” ще се състои галавечер на Унгария с премиера на филма “Случайно написах книга” - свежа и остроумна семейна история, сътворена от Нора Лакош. Удостоен с наградата за най-добър филм от детския конкурс на МФФ “Черни нощи” в Талин и с ред други отличия, “Случайно написах книга” разказва за 13-годишната Нина, която обича да си измисля истории и мечтае да стане писателка. Напътствано от една съседка, момичето се отдава на писането, за да превъзмогне загубата на майка си, да отвори сърцето си за нов член на семейството и за първата любов.

“Празненството”

Следва галавечер на Гърция - на 13 октомври от 19:00 ч. в кино “Люмиер” ще бъде показана хипнотичната драма “Празненството” на режисьора Мигел Анхел Хименес с големия майстор Уилям Дефо в главната роля. Действието в тази мрачно съблазнителна адаптация по роман на Панос Карнезис се развива в края на 70-те години на миналия век на частен остров в Средиземно море, където героят на Дефо, влиятелен магнат от ранга на Аристотел Онасис, е домакин на екстравагантно парти за рождения ден на дъщеря си. По думите на режисьора “Празненството” е филм за властта и наследството, за любовта, бъркана с притежание, и за тихото насилие, произтичащо от привилегиите. Преди началото на прожекцията стъпките на автентичния танц сиртаки символично ще отворят портите към красотата на Гърция.

В рамките на празничната вечер на Португалия, на 14 октомври от 19:00 ч. в Дома на киното, ще се отбележи 100 години от рождението на Жозе Кардозо Пиреш, един от най-представителните португалски писатели от втората половина на ХХ век. Венец на събитието ще бъде премиерната прожекция на драматичния романс “Омарът”, свободна адаптация по едноименния роман на Пиреш. Една история за любов и измама, която се развива на фона на управлението на Антониу ди Оливейра Салазар. Събитието ще бъде съпроводено от видеоразговор с режисьора Марио Барозо, който заснема филма след внезапната смърт на писателя и режисьор Антонио-Педро Вашконселош.

С драмата “Четири писма за любовта” на режисьорката Поли Стийл се отбелязва 20-ата годишнина от откриването на Посолство на Република Ирландия в България. Събитието ще се състои на 16 октомври от 19:00 ч. в кино “Люмиер”. Филмът е прочувствена адаптация по едноименния роман на Найл Уилямс - магнетичен разказ за любовта и за съдбата, за обстоятелствата, които временно ни отклоняват от верния път, но и за моментите на просветление, които ни връщат вярата в смисъла на живота. В ролите са Пиърс Броснан, Хелена Бонам Картър и Гейбриъл Бърн са само част от тях.