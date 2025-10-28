Нов филм разказва  за кариерата на  Пол Маккартни

Лентата събира непоказвани архивни кадри, тръгва в България през февруари

Обяви серия от концерти и за следващата година

Документален филм за соловата кариера на Пол Маккартни след разпадането на легендарната група “Бийтълс” ще е достъпен от 25 февруари 2026 г. на стрийминг платформата Amazon Prime, като преди това ще бъде пуснат в ограничен брой киносалони.

Продукцията, която ще може да бъде гледана в 240 страни и територии по света, включително и в България, проследява чрез неиздадени архивни кадри периода, в който музикантът “се сблъсква с множество предизвикателства, докато създава песни, които ще определят новото десетилетие” - 70-те години на миналия век, казват от Amazon MGM Studios.

По това време групата “Бийтълс” вече се беше разделила и аз си мислех: “Какво ще правя сега? Как бих могъл да направя нещо толкова добро?”, казва 83-годишният Маккартни в трейлъра, излъчен преди ден. “За първи път бях сам, трябваше да потърся в себе си и създадох нова група” - Wings, с която дава ново начало на кариерата си, разказва той.

Band on the Run, заглавието на първия албум на групата, сформирана с първата му съпруга Линда Маккартни, вдъхновява и името на този двучасовия документален филм- Man on the Run. Той е дело на американския режисьор Морган Невил, който има няколко игрални филма, сред които и най-новата анимационна продукция Piеce by piеce за живота на музиканта и стилиста Фарел Уилямс. Филмът беше представен в края на август 2025 г., а самият Пол Маккартни е посочен като изпълнителен продуцент.

Партньорство между британската звезда, групата Universal Music и Amazon също трябва да доведе до излизането на “ексклузивни песни” през 2026 г., но подробности още липсват.

Сър Пол Маккартни, на 83 години, продължава да доказва, че остаряването не е опция, когато си музикална легенда. В момента той обикаля огромни зали със своето “Got Back” турне - серия от концерти, която започна 29 септември в Палм Дезърт, Калифорния, и ще приключи на 25 ноември в Чикаго. Освен турнето, феновете имат още една причина за радост - Пол разкри, че през 2025-а едно от новогодишните му обещания е да довърши нов албум. Той призна, че има “много песни”, по които е работил, но концертите са отнели цялото му внимание досега.

Сър Пол Маккартни обещава да е готов скоро с първия си солов албум от повече от 5 години. Легендата от "Бийтълс" не само е напът да завърши следващия си албум след "McCartney III" от 2020 г., но и се готви да се завърне в родината си за турне през 2026 г.