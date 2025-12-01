Нов документален филм прави ДНК  разкрития за Хитлер

Плат с петна от кръв, взет от бункера на Хитлер в Берлин в края на Втората световна война

Интригуващ разказ за неговия произход, биология и психично здраве чрез най-съвременен генетичен анализ

“ДНК на Хитлер: генетичният код на един диктатор” е заглавието на провокативния документален филм, който показва непубликувани данни за Адолф Хитлер. Творбата тръгна премиерно за Централна и Източна Европа по Viasat History на 1 декември и ще бъде показана тази вечер, на 2 декември от 21 часа, с повторения в събота, 6 декември от 16:40, неделя, 7 декември от 19:50, петък, 19 декември от 18:40, и събота, 27 декември от 21:00.

Новият двусериен документален филм представя резултатите от научно изследване на ДНК-то на Адолф Хитлер, което предлага нови гледни точки към неговия произход, биология и психично здраве чрез най-съвременен генетичен анализ.

В центъра на изследването стои рядък физически образец - плат с петна от кръв, взет от бункера на Хитлер в Берлин в края на Втората световна война. С помощта на усъвършенствани техники за извличане и удостоверяване на ДНК, екип, ръководен от генетичката проф. Тури Кинг и историка д-р Алекс Дж. Кей, потвърждава неговия произход и извършва безпрецедентно проучване какво могат да ни разкажат гените на Хитлер за неговото наследство и възможните биологични фактори.

Резултатите от изследването, които вече обикалят международните медии, предлагат нов поглед към произхода на Хитлер, като предоставят силни доказателства, които опровергават твърденията за еврейски произход, и идентифицират генетични маркери, свързани със синдрома на Калман - разстройство, засягащо сексуалното развитие - както и повишени полигенни показатели, свързани с невроразнообразни черти.

Комбинирайки научни тестове с исторически контекст, двусерийният документален филм разглежда дълго обсъждани въпроси около произхода на Хитлер и изследва как съвременната генетика може да хвърли светлина върху неврологични и поведенчески характеристики като аутизъм.

Допълнителният анализ позволява на екипа да определи полигенните резултати на Хитлер за невроразвитийни и психиатрични разстройства. Той е в топ 1% за аутизъм, топ 1% за шизофрения и топ 1% за биполярно разстройство - резултати в най-високия диапазон за всяко от тези състояния. Макар те да не са диагноза, резултатите сочат повишена генетична предразположеност към всяко от тези състояния.

Изключително високият полигенен резултат за аутизъм показва повишена вероятност от развитие на аутизъм, а документалният филм разглежда различни поведения на Хитлер, които са съвместими с диагноза аутизъм - включително обсесивна личност и изключително внимание към детайла.

Добавяйки контекст към тези резултати, проф. сър Саймън Барон-Коен коментира в предаването:

“Не можем да сведем поведението му до тези диагнози... Би било много лесно хората да видят тези резултати и да кажат: “Всичко в поведението на Хитлер се дължи на аутизъм” - и това би било грешно заключение. Рискът е редукционизмът - свеждането до генетика, когато има толкова много други фактори. Знаем, че гените не действат изолирано, а в контекста на средата.”

Отдавна се носи слух, че бабата на Хитлер, Мария Шикългрубер, е работила известно време в еврейско домакинство и е забременяла от господаря на дома. Приживе Хитлер предприема стъпки, за да опровергае тези слухове, като публикува официална версия на родословното си дърво, която показва, че няма еврейски произход. Въпреки това, слухът продължава да се разпространява.

Анализът на ДНК обаче опровергава този мит, като показва, че данните от Y хромозомата съвпадат с ДНК-то на мъжки роднина на Хитлер. Ако имаше еврейски произход, такова съвпадение не би било възможно.

Без спекулации, този сериал има за цел да представи обективен и базиран на доказателства разказ за това, което може - и не може - да бъде научено за Хитлер чрез генетичен анализ.

Първата част разкрива експертният анализ зад верификацията на ДНК и поставя откритията в исторически контекст, свързан с последните дни на Хитлер. Втората част анализира генетичните резултати и техните последици за по-широкото разбиране на човешкото поведение и историческата отговорност.