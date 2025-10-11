Джордж Клуни не е най-добрият баща

Героят му във филма “Джей Кели” има сериозни проблеми в личния живот

Netflix пусна първия трейлър на филма “Джей Кели”, режисиран от Ноа Баумбах, с участието на Джордж Клуни и Адам Сандлър. Това е екзистенциална драмедия за известен актьор, който въпреки успешната си кариера осъзнава, че се е провалил в други важни аспекти от живота. Стрийминг услугата предварително обяви премиерата с думите: “Всички знаят кой е Джей Кели, но Джей Кели не знае кой е той.”

Историята се фокусира върху известния актьор Джей Кели (Клуни), който, воден от криза и лична загуба, решава да се впусне в пътуване до Европа. Той признава: “Всичките ми спомени са филми”, но осъзнава, че е време да създаде нови - такива извън снимачната площадка и светлината на прожекторите. В пътуването е придружен от дългогодишния си мениджър Рон (Адам Сандлър) и публицистката Лиз (Лора Дърн), докато Кели се опитва да поправи нарушените си отношения с дъщерите си, изиграни от Грейс Едуардс и Райли Киоу.

Филмът ще започне да се прожектира в кината на 14 ноември, а в Netflix ще се появи на 5 декември.

Клуни подчертава, че това е историята на човек, който трябва да приеме, че не е бил най-добрият приятел, нито баща, а само топ актьор.

“Този герой страда много повече от мен, защото славата идва при него твърде рано, а при мен дойде доста по-късно. Научих се как да живея, преди да се науча как да бъда известен, а този герой няма тази възможност”, каза актьорът пред Netflix.

Лентата имаше световна премиера на филмовия фестивал във Венеция, където беше посрещната с десетминутни овации, а критиците особено похвалиха интерпретацията на Клуни в известния, но изгубен актьор.

Не остана незабелязано и участието на Адам Сандлър, за когото се твърди, че вероятно ще получи първия си “Оскар”. Според критиците, Адам майсторски е изиграл роля, в която до сега не е влизал, затова му предричат, че ще получи най-високата филмова награда. “Просто съм щастлив да бъда част от това. Наистина е яко и приятно, че хората говорят за този проект”, каза Сандлър пред “People” на скорошната премиера на филма в Ню Йорк. Актьорът никога не е бил номиниран за “Оскар”.

В същото време Клуни е единственият човек, номиниран за престижната награда в шест различни категории - за най-добър актьор, за най-добър поддържащ актьор, за адаптиран сценарий, за оригинален сценарий и за филм. Печели в две от тях - за поддържаща роля в “Сириана” и за продуцирането на “Арго”.