Как митът за Джак Изкормвача се роди от измама

Преувеличенията в пресата създават легендата за серийния убиец

През декември по Viasat History пристига вълнуващата документална драма “Джак Изкормвачът: Написано с кръв”, която представя напълно нов поглед към печално известния сериен убиец, превърнат в легенда от група безскрупулни журналисти - и може би дори подпомогнат да се измъкне от правосъдието. Ето как едно от най-страшните чудовища на всички времена е родено от страниците на таблоидната преса.

Във втората половина на 1888 г. пет проститутки са брутално убити в Уайтчапъл, Лондон - всички с прерязани гърла. По същото време в английската столица се печатат повече вестници от когато и да било, водени от “The Star”, който продава по 300 000 броя на ден. Публиката жадува за сензации.

По онова време публичните екзекуции са често срещани, а детайлните признания на осъдените могат да бъдат закупени за няколко цента. Реликви от известни престъпления се продават по улиците, туристи посещават психиатрични болници от любопитство, а Мадам Тюсо открива прочутата си експозиция “Chamber of Horrors”.

Страховете, породени от тези преживявания, са допълнително подхранени от социалните размирици в Лондон.

Докато богатите живеят в лъскавите квартали на Уест Енд, имигранти, докери и фабрични работници се стичат в Ист Енд. Там улиците са затрупани с боклук и бедност, а убийствата са ежедневие - което дава възможност за появата на истински чудовища: техният страх се въплъщава в Джак Изкормвачът, чиято легенда е допълнително преувеличена от пресата.

Тогава журналистиката става широко разпространена. Статиите вече не служат само да информират, а да забавляват. Новините се преувеличават със сензационни заглавия, детайлни описания на ужасни престъпления и изображения на разчленени тела или екзекутирани убийци.

През септември 1888 г. до Central News Agency в Лондон достига писмо, написано с червено мастило - прочутото писмо Dear Boss, подписано от неизвестния убиец като “Джак Изкормвачът”. Десетилетия по-късно журналистът Фред Бест от “The Star” признава, че е подправил писмото и че всъщност той е авторът на зловещото име. Но вече е твърде късно. Полицията и обществото започват да вярват, че един мъж - един от първите серийни убийци в историята - е отговорен за всички 5 убийства.

Чрез преувеличаване на обстоятелствата около престъпленията и сензационни, но съмнителни доказателства, пресата не само пречи на разследването, но и допринася за раждането на мрачен мит. “Джак Изкормвачът: Написано с кръв” е премиера по Viasat History в три поредни понеделника - 1, 8 и 15 декември в 22:00 ч.