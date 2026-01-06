Ванина Кондова и Иван Юруков в новия български филм

Нюйоркска архитектка с български произход пристига в родопско село

Спечели наградата на международното жури на фестивала “Любовта е лудост”

Новият български игрален филм “Диви ягоди” тръгва премиерно по кината от 6 февруари, съобщават от екипа.

По-рано, на 13 януари - Деня на българското кино, лентата на режисьора и продуцент Татяна Пандурска ще бъде представена със специална предпремиерна прожекция в кино “Люмиер”. Сценарият е на Дечо Таралежков и Татяна Пандурска и черпи вдъхновение от документалните разкази “Забравените от небето” на Екатерина Томова. В центъра на сюжета е нюйоркска архитектка с български произход, която пристига в родопско село, за да наследи изоставената къща на своята баба.

Потопена в историите и спомените на местните хора, Дафни постепенно разкрива драматичната съдба на бащиния си род. В опита си да достигне до истината за отдавна починалия си баща, тя се сблъсква с ексцентричния си братовчед Орлин и по този път открива възможност за дълбоко лично преосмисляне и себепознание.

Оператор е Стефан Врачев. Монтажът е на Таня Петкова, сценография и костюми - Екатерина Христова, композитор - Давид Кокончев, звукорежисьор - Иван Андреев. Участват Ванина Кондова, Иван Юруков, Стела Ганчева, Никола Додов, Никола Пашов, Нено Койнарски, Кирил Кавадарков, Васил Бинев, Никол Милевска, Васил Читанов, Анна Банкина, Никола Стефанов, Анна Петрова, Петър Дочев, Мария Маргаритова.

Филмът вече има сериозно фестивално присъствие, като печели специалната награда на международното жури на фестивала “Любовта е лудост” във Варна, както и две отличия “Васил Гендов” на Съюза на българските филмови дейци - за най-добра музика за игрален филм и за най-добър звук.

“Диви ягоди” е част още от програмата на 43-тото издание на “Златна роза”, секцията за първи и втори филм на 41-вия Международен филмов фестивал във Варшава, както и от фестивалите “Синелибри” и “София филм фест”.