22 филма в битка за „Златна мечка“

Световни премиери в немската столица

Българско присъствие в основния конкурс

“Похот” на реж. Ралица Петрова в селекцията “Форум”

Три седмици преди началото на първия голям кинофестивал за годината в Берлин, организаторите обявиха окончателната селекция на всички категории в 11-дневната филмова програма.

Разбира се, най-голям е интересът към основния конкурс, в който както винаги ще бъдат представени 22 нови филма, 20 от които със световна премиера в немската столица! Основните критерии при селекцията обобщава с няколко думи директорката на Берлинале г-жа Триша Тътл: “Тази година при подготовката на основния конкурс видяхме много добри филми, в които човек може да се влюби.

Сред тях изключително интересни сатирични комедии, жанрови филми, психологически драми, любовни истории и други с нарцистична самовлюбеност, видяхме и интересни анимации или уестърни. Всички предложени заглавия очертаваха изключително разнообразна картина на киното през 2026 година.”

“Подрязване на розовите храсти”

При такова изобилие от предложения, след прецизна подборка в основния конкурс са наистина любопитни и обещаващи заглавия. Сред тях е новият филм на унгарския режисьор Корнел Мундруцо “Край морето” (САЩ, Унгария) с участието на Ейми Адамс в ролята на бивша танцьорка, която има проблем със своята идентификация. С повишен интерес се очаква и новият филм “Подрязване на розовите храсти” на бразилския режисьор Карим Айнус с участието на Ел Фанинг, Райли Кио, Калум Териер и Памела Андерсън.

Жанрово филмът се определя като съвременна сатира със сюжет за брат и сестра, които научават истината за смъртта на майка им. Остро любопитство поражда психологическият трилър и шоу “Жозефин” на режисьора Бет де Араухо. “Жълти букви” (Германия, Франция, Турция) е филм на режисьора Илкер Чатак. Друг известен и талантлив турски режисьор Емин Елпер ще представи филма си “Спасение” (многостранна копродукция на Турция, Франция, Нидерландия, Гърция, Швеция, Саудитска Арабия). Филмът “Мухи” на реж. Фернандо Еймбке идва от Мексико.

Селектирани са още филми от Великбритания, Австрия, Австралия, Литва, Франция, Чад и други срани от всички континенти. Домакините от Германия ще участват с “Роза” (копродукция с Австрия) на реж. Маркус Шлейнцер. Единственият документален филм в основния конкурс “Любовта е метежна птица” на режисьорски тандем Анна Фитч и Бенкър Уайт идва от САЩ. От Белгия е “Прах” на реж. Анке Блонд. А реж. Хана Бергхолм ще представи своя филм “Роден през нощта” (Финландия, Литва, Франция, Великобритания). Селектиран е и един японски анимационен филм “Разсъмване” на реж. Еситоси Синомия.

Разбира се, нас най-много ни интересува българското присъствие в основния конкурс с копродукционния филм “Нина - Роза” (Канада, Италия, Белгия, България) на сценаристката и режисьор Женевиев Дюлюд. Тя е учила кино в Румъния и в родния Квебек, а “Нина-Роза” е четвъртият є пълнометражен игрален филм. Сюжетът е разказ за имигрант в Канада, който след 30 години се връща в родината, заедно с дъщеря си Роза. В главните роли са италианската актриса Киара Касели и нашите актьори Галин Стоев (главна мъжка роля), Светлана Янчева, Николай Мутафчиев, София Станина (Нина).

"Жозефин"

Другото българско участие на 76. Берлинале 2026 е филмът “Похот” (селектиран в програмата “Форум”) на реж. Ралица Петрова, която е и сценарист. Тази година селекционерите са подбрали твърде амбициозна програма от 32 филма. Сред 15-те пълнометражни заглавия има и 6 дебюта на млади режисьори от Бразилия, Колумбия, Китай, Япония и Германия. Ралица Петрова е участвала на Берлинале още през 2007 г. с късометражния филм “Гнила ябълка” (номинация за най-добър в категорията). Най-известен е пълнометражният є дебют “Безбог” (2016) с много фестивални участия и 26 награди, като най-авторитетна е “Златен леопард” за най-добър филм в Локарно. Сега вторият пълнометражен игрален филм “Похот” на Ралица Петрова е тройна европейска копродукция с Дания и Швеция. От българска страна копродуценти са Поли Ангелова, Ралица Петрова и Николай Тодоров. Зад камерата е Юлиян Атанасов, а художник на костюмите - Елена Стоянова. В ролите участват британският актьор Марк Колие и българските му колеги Никола Мутафов, Михаил Милчев и Снежанка Михайлова.

Други любопитни заглавия във “Форум” са “Жените като любовници” (реж. Каролине Кокс) - световна премиера по романа на австрийската писателка Елфриде Йелинек (Нобелова награда за литература, 2004). Особено провокативно звучи заглавието “Призрак в клетка” - свръхестествена хорър комедия на индонезиейския режисьор Хоко Анвара. Подобно предизвикателство е и филмът “Осем моста” на американския независим режисьор Джеймс Бeнинг.

При стотици филми в уютните кинозали в Берлин, фестивалните дни ще се изнижат неусетно, доставили удоволствие на хиляди зрители и гости - кинематографисти от цял свят, стотици акредитирани журналисти и критици. Разбира се, всички ще очакват резултатите от няколкото паралелни конкурса и най-вече заглавието на филма - победител в основното състезание, който ще получи мечтаната “Златна мечка”. А тя ще бъде присъдена от взискателното 7-членно международно жури с председател известният и авторитетен немски режисьор Вим Вендерс!

На добър час, 76. Берлинале!