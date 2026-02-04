„Брулени хълмове“ с премиера в българските кина

Марго Роби в главната женска роля

Едно от най-обсъжданите заглавия за началото на 2026 година

Филмът залага на еротиката и провокацията

От носителката на “Оскар” Емералд Фенел

Другата седмица в българските кина премиерно тръгва новата и вече скандална екранизация по прочутия роман “Брулени хълмове”. Носителката на “Оскар” и на награда на БАФТА Емералд Фенел представя своя смел и оригинален прочит на класическото заглавие на Емили Бронте. Една от най-великите любовни истории на всички времена оживява на големия екран и разказва за бурната и разрушителна връзка на Кати и Хийтклиф. Забранената страст между двамата се превръща от романтична в опустошителна в тази епична история за копнеж, любов и лудост.

“Брулени хълмове” (на английски: Wuthering Heights) е единственият роман на писателката Емили Бронте и най-известното є произведение. Публикуван е за първи път през 1847 г. под псевдонима Елис Бел. Второто му издание е отпечатано посмъртно след редакция от сестра є Шарлот Бронте през 1850 г. Благодарение на него Йоркшър става туристически обект. Романът се радва на голяма популярност и днес. “Брулени хълмове” има няколко кино версии, опера и балет.

Името на романа идва от едно Йоркшърско имение на хълмовете, около което се развива историята. “Брулени хълмове” е един трагичен разказ за любов и омраза, за изпепеляващи страсти, които погубват човека и го превръщат в жив призрак.

Първият български превод на романа е от 1957 г. и е направен от Асен Христофоров.

Голямата звезда в новия филм по класическия роман е Марго Роби. Тя влиза в образа на Катрин, а Джейкъб Елорди играе Хийтклиф. Преди дни изплуваха нови кадри от “Брулени хълмове”, който ще заложи на провокацията, а сексът ще бъде изведен на преден план. “Режисьорката Емералд Фенел е взела най-провокативните и еротичните страни и намеци на оригиналния текст и ги е изкарала на повърхността, което може да бъде изключително интересно и като адаптация, но и просто като филм”, пише изданието operationkino.net.

“Отново виждаме типичните за нея дръзки цветове, внимателно построени контрастни кадри и оглушителна поп музика и само можем да стискаме палци, че тя е използвала стила си, за да покаже една различна, но съществуваща страна на познатия роман, а не просто, за да покаже, че може да вкара всяка история в собствената си рамка. Всъщност използването на модерно усещане за разказване на класическа история може да бъде доста успешен подход, особено имайки се предвид, че тук комбинацията от двете е видимо търсен ефект, съдейки по доста класическия постер”, добавят от филмовия сайт.

Марго Роби е ключовото име в проекта. Най-актуалната холивудска красавица вече роди първото си дете и веднага продължи с кариерата. Неин съпруг е филмовият продуцент Том Акърли. Двамата с Роби са една от изненадващо стабилните двойки в Холивуд и са заедно от 2013 година. Среща ги работата - запознават се на снимачната площадка на драмата от Втората световна война “Френска сюита”, където той е асистент-режисьор, а тя е пред камерата. Роби и Акърли са първо приятели и работят заедно в продуцентската компания LuckyChap в екип от четирима души, който включва също приятелката на Роби от детството София Кер и Джоузи Макнамара.

Любовта обаче не закъснява и три години след началото на връзката си - през декември 2016-та влюбените сключиха брак на частна церемония на австралийския златен бряг. Компанията продуцирала няколко филма и телевизионни сериали, включително “Аз, Тоня”, “Хищни птици” и “Барби” - всички от които с участието на Роби.

Само за няколко години младата австралийка Роби се превърна в една от най-големите и горещи звезди на планетата. Тя изгря в пищния шедьовър на Мартин Скорсезе “Вълкът от Уолстрийт”, впечатли киноманите в “Имало едно време в Холивуд” на Тарантино, а стана световна суперзвезда в модерната версия “Барби”.