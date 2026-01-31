Мерил Стрийп се завръща от света на мъртвите

Вероятно актрисата ще “възкръсне” в третата част на “Mamma Mia”

Актьорът Стелан Скарсгард потвърди, че филмовите среди работят усилено, за да намерят начин да върнат героинята на Мерил Стрийп в предстоящата трета част на хитовия франчайз “Mamma Mia”. Въпреки че героинята є Дона почина във филма от 2018 г. “Mamma Mia! Here We Go Again”, Скарсгард смята, че това не е непреодолима пречка в света на киното.

Спекулациите за ново продължение се носят от години и още през 2020 г. продуцентката Джуди Крамер изрази амбицията си да завърши историята: “Това винаги е било замислено като трилогия”, каза тя тогава.

След като наскоро спечели “Златен глобус” за ролята си във филма “Сентиментална стойност”, Скарсгард говори пред медиите за възможността отново да сподели екрана с Мерил Стрийп. Той оптимистично заяви: “Тя може да се върне от мъртвите. Във филмите всеки може да бъде възкресен - а на екрана тя е фантастична. В момента много хора работят по завръщането є.”

Освен него, други ключови актьори също са намекнали за участието си в новия филм. Кристин Барански, която играе Таня, разкри, че се е срещнала с продуцента, за да обсъдят проекта, а скоро след това Пиърс Броснан потвърди, че е имал подобна среща.

Слуховете за нови членове на актьорския състав са особено интересни. Певицата Сабрина Карпентър и актрисата Сидни Суини се споменават като потенциални попълнения, което е допълнително подхранено от звездата на филма Аманда Сейфрид. В ново интервю за Entertainment Tonight на церемонията по награждаването на Governors Awards, актрисата беше много ясна относно статуса на проекта: “Може да съм наивна, но съм почти сигурна, че “Mamma Mia 3” е свършена работа.”

Докато феновете очакват официално потвърждение от студиото, изявленията на главните актьори подсказват, че е само въпрос на време музиката на ABBA отново да резонира в киносалоните, с нови лица и неочакваното завръщане на легендарната Мерил Стрийп.