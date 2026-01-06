„Вълчицата“ и „Крадецът на праскови“ за Деня на българското кино

На 13 януари 1915 г. е първата прожекция на „Българан е галант“

Специална прожекция на „Стъпки в пясъка“ чества юбилея на Ивайло Христов

На 13 януари България отбелязва Деня на българското кино. От Националния филмов център (НФЦ), заедно с Националната филмотека и Съюза на българските филмови дейци (СБФД) предлагат програма с любими български филми, както класически, така и съвсем нови.

В Дома на киното с прожекция на “Стъпки в пясъка” ще бъде отбелязана 70-годишнината на Ивайло Христов. Филмотечното кино “Одеон” представя “Киното на 60-те” с пет дигитализирани български класики - “Слънцето и сянката”, “Отклонение”, “Вълчицата”, “Крадецът на праскови” и “Понеделник сутрин”. В “Г8” ще има прожекции на Made in EU, в Eurocinema - на “Рожден ден”, в “Люмиер” - на “Диви ягоди”, в кино “Влайкова” - на “Баща ми бояджията”.

В Дома на киното гледаме “Стъпки в пясъка”.

В “Одеон” Filmsociety представя изложба “Сто портрета на лица от българското кино”.

Денят 13 януари е посветен на първата прожекция на българския игрален филм - “Българан е галант” на Васил Гендов през 1915 г., поставила началото на родната кинематография.

“Вече повече от век българското кино разказва историите на нашето общество, съхранява паметта ни и отразява духа на времето чрез таланта на режисьори, актьори, сценаристи, оператори и всички професионалисти зад кадър. Със своята смелост, социална чувствителност и художествена сила, българските филми продължават да намират признание както у нас, така и на международната сцена. Денят на българското кино е повод да отдадем почит на пионерите в киното, да благодарим на съвременните творци и да насърчим новите поколения да продължат развитието на това значимо изкуство. Това е и момент за равносметка, диалог и подкрепа за устойчивото бъдеще на българската филмова индустрия”, коментират от НФЦ.



