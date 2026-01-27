„Магьосника от Кремъл“ тръгва премиерно в българските кина

Политически трилър с привкус на черна комедия, адаптация по творба на Джулиано да Емполи

Джуд Лоу играе руския президент Владимир Путин

Прототип на противоречивия образ на централния персонаж е Владислав Сурков

Как Русия се върна като световна сила след хаоса на 90-те

От 30 януари в българските кина тръгва в разпространение една от най-противоречивите и страстно дискутирани литературни адаптации през изминалата година - “Магьосника от Кремъл”. Филмът се фокусира върху образа на изключително талантлив съветник на руския лидер Владимир Путин, изигран от Пол Дейно. А в образа на самия Путин влиза прочутия актьор Джуд Лоу.

Частично вдъхновен от действителни събития, този амбициозен, приковаващ вниманието политически трилър с привкус на черна комедия е адаптация по едноименната творба на Джулиано да Емполи, удостоена с Голямата награда за роман на Френската академия през 2022 година.

Прототип на противоречивия образ на централния персонаж в историята Вадим Баранов е Владислав Сурков, известен в западни публикации като тайният съветник на Путин. В някои медии той е наричан и “кукловода на Кремъл”. Адаптацията е дело на Оливие Асаяс, уважаван френски режисьор, сценарист и кинокритик, чиято многолика филмография включва заглавия като “Сантименталностите на съдбата” (2000), “Летен час” (2008), “Облаците на Силс Мария” (2014), “Личен купувач” (2016), “Двойствен живот” (2018).

Непосредствено след световната премиера на “Магьосника от Кремъл” във Венеция се състоя неговата национална премиера в рамките на Синелибри 2025 - филмът напълни залите на почти всички прожекции в столицата и страната.

“Магьосника от Кремъл” (САЩ, Обединено кралство, Франция 2025) е с оригинално заглавие: The Wizard of the Kremlin. Филмът има продължителност от 150 минути, а сценаристи са Еманюел Карер, Оливие Асаяс.

Ето го и сюжета:

“В постсъветската епоха - свят, който обещава свобода и флиртува с хаосa - младият руски режисьор и продуцент Вадим Баранов неочаквано се превръща в съветник на Владимир Путин, обещаващ член на Федералната служба за сигурност (правоприемник на КГБ). Русия, началото на 90-те години. На фона на постсъветския хаос един обаятелен млад мъж, Вадим Баранов, проправя стремително своя професионален път. Първоначално човек на изкуството, след това продуцент на риалити телевизия, той става политически консултант на изгряващия агент на КГБ Владимир Путин. Вече в сърцето на властта, Баранов участва активно в изграждането на имиджа на една “нова Русия”, размивайки границите между истината и лъжата, вярата и манипулацията. Само магнетичната Ксения е извън неговия контрол и го изкушава да се отдалечи от тази опасна игра. Години по-късно, след като се е оттеглил в мълчание и личността му е обвита в мистерия, Баранов най-накрая проговаря и разкрива мрачните тайни на режима, за чието налагане е работил.”

Според своите създатели “Магьосника от Кремъл” не е филм за възхода на един човек, нито за силата, с която се упражнява властта, или за преоткриването на една нация, която отново става световна сила след хаоса на 90-те години на миналия век. Основан върху реални събития, този филм е по-скоро размисъл върху съвременната политика или върху димните завеси, зад които тя сега се крие. В целия свят днешните властимащи владеят инструменти за масова манипулация и изкривяване на действителността с прецизност, която някога е била невъобразима.

“В този смисъл “Магьосника от Кремъл” не е толкова политически филм, колкото филм за политиката и нейните методи, на които всички ние сме заложници. Вярвам - или може би се заблуждавам - че разкриването на вътрешните механизми все още си струва да се преследва. Това убеждение ме накара да адаптирам романа на Джулиано да Емполи. Любовната връзка на Вадим с Ксения, която е проницателен наблюдател и безмилостен съдия на неговите маневри, отразява нашето собствено морално пътуване между доброто и злото”, казва режисьорът на филма Оливие Асаяс

В богатия актьорски състав освен Джуд Лоу и Пол Дейно са още имена като Алисия Викандер, Джефри Райт, Том Стъридж и др.

Фестивалните участия и отличия на филма до момента включват Световна премиера на МФФ във Венеция, Номинация за наградата на публиката на МФФ в Сан Себастиан, Премиера на МФФ в Торонто, Ротердам и Пусан (Южна Корея).