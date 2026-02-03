„Семката, филм за мистер Сенко“ с премиера на 12 декември в НДК

Вълнуващ разказ за легендарният български илюзионист

През месец май ще бъде и широкото му разпространение на голям екран

Илюзията, с която придобива световна слава е “Сваляне на главата”

Предпремиерата на “Семката, филм за мистер Сенко” на режисьора Станислав Тодоров - Роги е на 12-и февруари 2026-а в кино “Одеон”, НДК.

Датата не е случайна - на 12 февруари (1905 г.) във Враца е роден легендарният български илюзионист Мистер Сенко (Евстати Христов Карайончев). Световноизвестен с магиите си, той започва кариерата си в цирк “България” и оставя следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията. През 2025 г. се отбелязаха 120 години от рождението му. Именно по този повод беше създаден “Семката, филм за Мистер Сенко”, който ще има своята предпремира именно на 12 февруари в кино “Одеон”, в рамките на фестивала “Master of Art”, а през месец май ще бъде и широкото му разпространение на голям екран.

Други известни негови илюзии са “Електрическият стол” и “Разрязване на жена с циркулярен трион”.

Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и на родната Враца, признат по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант труд, усърдие, кураж и широка душа врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена.

Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е “Сваляне на главата”. С този номер Мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите (1961 г., щата Индиана). Други известни негови илюзии са “Електрическият стол” и “Разрязване на жена с циркулярен трион”.

“Семката, филм за мистер Сенко” е по сценарий на Михаил Вешим, оператор е Цветан Недков; музика - Мариана Вълканова; продуцент - Цветан Недков - “Профтон” ЕООД. С участието на - Ненчо Илчев, Стефка Сенко и акад. Александър Балкански.