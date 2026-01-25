Фестивал обединява киното и психотерапиятa

Първи по рода си у нас форум в Стара Загора

Стара Загора ще бъде домакин на първия в България международен фестивал, който обединява киното и психотерапията като иновативен подход за личностно и социално развитие. Събитието ще събере автори, лектори и специалисти от различни държави и ще предложи нов поглед към възможностите на изкуството и технологиите в подкрепа на психичното здраве.

Фестивалът е насочен към професионалисти от различни сфери и цели участниците да се запознаят и да преживеят ползите от съвременни и иновативни методи, които са с все по-широко приложение в терапевтичната и образователната работа.

Акцент е поставен върху кинотерапията - иновативен метод за психотерапия, който използва филмите като инструмент за емоционално освобождаване, самоосъзнаване и личностно развитие.

Чрез подбрани филмови заглавия, съобразени с личните преживявания и емоции на участниците, методът подпомага разпознаването и разбирането на собствените чувства, насърчава размисъла и откриването на стратегии за справяне с житейски предизвикателства.