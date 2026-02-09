Скандални разкрития  за Майкъл Джексън в нов документален филм

В неизлъчвани аудиозаписи казва, че „децата просто искали да го докосват“

В четири епизода разказват за съдебния процес за педофилия от 2005 г.

Кралят на попа почина през 2009 г. след приемане на свръхдоза пропофол

Нов документален филм за Майкъл Джексън, показан във Великобритания, съдържа неизлъчвани аудиозаписи, в които певецът, починал през 2009 г., разказва за отношението си към децата, като твърди, че те са искали да го “докосват”.

Продукцията “Майкъл Джексън: Процесът” има четири епизода и разказва за съдебния процес от 2005 г. Тогава Джексън беше обвинен в сексуално посегателство над непълнолетен в Калифорния и след това оправдан.

В трейлъра на филма, публикуван на уебсайта на продуцентската компания Wonderhood Studios, се чува Майкъл Джексън да казва: “Децата просто искат да ме докоснат, да ме прегърнат”. Звездата посочва: “децата се влюбват в моята личност”, след което добавя: “понякога това ми създава проблеми”, отбелязва АФП.

Документалният филм, излъчен по британския “Канал 4”, се основава на интервюта и непоказвани досега кадри, както и на аудиозаписи на певеца, които никога не са били чувани, за да отиде “отвъд медийния цирк” на процеса от 2005 г. и да постави “дълбоки въпроси за славата, расата и американската съдебна система”, посочват от Wonderhood на уебсайта си, цитирани от АФП.

Тези неизлъчвани записи са от разговори между Майкъл Джексън и равин, към когото певецът се е обърнал за “духовни съвети”, уточняват от телевизионния канал в съобщение.

“В записите на разговорите, които са с продължителност няколко часа, Джексън разкрива лични тайни”, добавя британският телевизионен канал и посочва, че те “дават безпрецедентен поглед върху светогледа на Майкъл и неговото проблемно детство”.

Документалният филм е показан след пускането на трейлъра на биографичния филм “Майкъл”. В него певецът е изигран от неговия племенник Джафар, а премиерата му е насрочена за 24 април.

Кралят на попа, който почина на 25 юни 2009 г. след приемане на свръхдоза пропофол, бе обект на множество обвинения в сексуално насилие над деца. През 1994 г. той сложи край на съдебен процес, в който беше обвинен в сексуално насилие над 13-годишно момче, като сключи финансово споразумение с ищците. Няколко документални филма припомниха за тези обвинения, по-специално Leaving Neverland (2019), излъчен също по “Канал 4”, който предизвика гнева на семейството на певеца.