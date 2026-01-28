Комедията „Битка след битка“ фаворит за наградите БАФТА

Вампирската сага „Грешници“ е втора с 13 номинации, има 16 за „Оскар“

Церемонията е на 22 февруари в Кралската фестивална зала в Лондон

Лео Ди Каприо вече с рекордните седем номинации за главна мъжка роля

Наситената с екшън и черен хумор продукция “Битка след битка” на режисьора Пол Томас Андерсън се превърна в големия фаворит на тазгодишните награди БАФТА, след като получи внушителните 14 номинации от Британската академия за кино и телевизия. Благодарение на ролята си във филма Леонардо Ди Каприо е най-новото попълнение в елитния клуб на актьорите, получили рекордните седем номинации за главна мъжка роля. Втора се нарежда вампирската сага “Грешници” на Райън Куглър с 13 номинации - лента, която само преди седмица постави рекорд с 16 номинации за “Оскар”.

Силен резултат постигат и “Хамнет” на Клои Чжао, както и “Върховният Марти” на Джош Сафди, които влизат в надпреварата с по 11 номинации. По осем номинации получават “Сантиментална стойност” и “Франкенщайн”, които също намират място сред сериозните претенденти. В категорията за най-добър филм за статуетката ще се борят “Битка след битка”, “Хамнет”, “Върховният Марти”, “Грешници” и норвежката семейна драма “Сантиментална стойност”.

“Грешници” на Райън Куглър

Отделно БАФТА отличава и най-добрите британски продукции, като сред номинираните в тази категория са “Хамнет”, “Балада за остров Уолис”, “Кълна се”, “28 години по-късно” и “Бриджит Джоунс: Луда по онова момче”. През последните години Британската филмова академия въведе сериозни промени в начина на гласуване с цел по-голямо разнообразие, след като през 2020 година за седма поредна година нямаше нито една жена сред номинираните за най-добър режисьор, а актьорските категории бяха изцяло доминирани от бели артисти. Тази година Клои Чжао е единствената жена, която се бори за приза за най-добър режисьор с филма “Хамнет”. Нейни конкуренти са Йоргос Лантимос с “Бугония”, Джош Сафди с “Върховният Марти”, Пол Томас Андерсън с “Битка след битка”, Йоаким Триер със “Сантиментална стойност” и Райън Куглър с “Грешници”.

В битката за най-добър актьор в главна роля се включват Робърт Арамайо за “Кълна се”, Тимъти Шаламе за “Върховният Марти”, Леонардо ди Каприо за “Битка след битка”, Итън Хоук за “Синя луна”, Майкъл Б. Джордан за “Грешници” и Джеси Племънс за “Бугония”. При актрисите за водеща роля номинирани са Джеси Бъкли за “Хамнет”, Роуз Бърн за If I Had Legs I'd Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Чейс Инфинити за “Битка след битка”, Ренате Рейнсве за “Сантиментална стойност” и Ема Стоун за “Бугония”. В категорията за най-добър неанглоезичен филм попадат “Обикновен инцидент”, “Тайният агент”, “Сантиментална стойност”, “Сират” и “Гласът на Хинд Раджаб”.

Призът “Изгряваща звезда”, който се определя от публиката, ще бъде оспорван от Робърт Арамайо, Майлс Кейтън, Чейс Инфинити, Арчи Мадекве и Поузи Стърлинг. В същото време Синтия Ериво и Ариана Гранде не намериха място сред актьорските номинации за ролите си в “Злосторница: Част втора”, който получи признание единствено в категориите за костюми и грим и прически, докато оригиналният филм беше отличен със седем номинации.

Церемонията по връчването на наградите БАФТА ще се състои на 22 февруари в Кралската фестивална зала в лондонския център Саутбанк, а водещ на вечерта ще бъде актьорът Алън Къминг.