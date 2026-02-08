Хенри Кавил е безсмъртен воин в „Шотландски боец“

Актьорът показа различна визия на филма от 80-те години на миналия век

Хенри Кавил публикува първите снимки от дългоочаквания нов филм на Чад Стахелски “Шотландски боец” в своя Instagram профил. Новата версия на легендарния филм беше обявена за първи път за 2021 г., но продукцията беше отлагана няколко пъти, включително през септември миналата година за продължителен период поради контузия на Кавил на снимачната площадка.

“Това беше истинско пътешествие за мен и ще ви разкажа за него, когато му дойде времето, но сега е специален момент, защото мога да споделя това с вас. Надявам се да ви хареса”, написа актьорът към снимките.

Фотосите не разкриват много детайли, но загатват за мрачен, стилно изчистен екшън, напомнящ визуалния език на поредицата “Джон Уик”. На един от кадрите Кавил е с масивен меч, а атмосферата подсказва глобално разгръщащ се сюжет с действия на различни локации.

Кавил ще играе безсмъртния шотландски воин Конър Маклауд във филма, който е в капан във вечна битка с други бойци, за да спечели “наградата”. Това е своеобразен предистория на “Шотландски боец”, който според Стахелски може да бъде началото на нещо голямо. На една снимка го виждаме с дълго палто, в някакъв храм със свещи и фенери, а на друга държи катана в криптата на катедрала.

Във филма участват още Джереми Айрънс, Ръсел Кроу, Дейв Батиста, Карън Гилън и Мариса Абела. Айрънс играе антагониста, лидера на тайно общество, което преследва безсмъртни, смятайки ги за заплаха за човечеството. Ръсел Кроу е мечоносец, който служи като ментор на главния герой, докато Батиста е антагонистичният безсмъртен на име Кърген. Гилън играе смъртната съпруга на Конър.

Оригиналният филм “Шотландски боец” излиза през 1986 г. и представя Кристофър Ламбърт в ролята на безсмъртния шотландски воин Конър Маклауд, роден през XVI век. Шон Конъри изпълнява ролята на неговия ментор Хуан Санчес-Вилялобос Рамирес, а Кланси Браун е антагонистът Кърганът. Успехът на филма води до продължения, телевизионни сериали и литературни адаптации, превръщайки “Шотландски боец” в дългогодишен франчайз.

Новата версия цели да даде съвременен прочит на историята, като комбинира митологията на оригинала с динамичен екшън и визуален стил, характерен за филмите на Стахелски.