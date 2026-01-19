Режисьорка от Афганистан открива 76-то издание на Берлинале

Тази година селекцията “Специални” ще предложи 19 нови филма от 15 страни

“Берлинале камера” за композитора Макс Рихтер

Секцията “Панорама”, както винаги ще е с най-много селектирани нови заглавия - този път 37 филма

Вечерта на 12 февруари по червения килим пред прекрасната фестивална зала “Берлинале Палас” на уютния площад “Марлене Дитрих”, първа ще премине афганистанската режисьорка Шарбану Садат с екипа на филма “Няма добри мъже”, за да открият 76-то издание на огромния световен кинофестивал (12-22 февруари 2026). Ще ги посрещне новата директорка на Берлинале г-жа Триша Тътл, американка с огромен опит в британската филмова индустрия.

Официалният постер на фестивала.

Прожекцията ще е световна премиера на филма, който по предварителна информация е романтична комедия и трети във филмографията на Садат. С предишните си 2 филма тя е била в селекцията “Петнайсетдневка на режисьорите” в Кан. Но официалната информация допълва, че въпреки любовния сюжет и хумора, филмът отново засяга темата за статута на жената в патриархалното афганистанско общество и е част от по-голям проект по автобиографични произведения на писателя и актьор Анвар Хашими. Той зеадно с режисьорката Шарбану Садат изпълняват главните роли. А тя споделя откровено:

“Като израснала в дълбоко патриархална среда, също мислех, че добри мъже не съществуват, докато не разбрах, че има и друга реалност. Затова се надявам, че филмът дава на младите жени определена надежда, а на мъжете - поучителен пример.” Фестивалната директорка допълва: “Шарбану Садат е от новите ярки фигури в световното кино и смятам, че през жанровата форма и хумора тя умело изгражда на екрана по същество политически сюжет, при това основан на реални събития. И рисковете, които е поела са безспорно оправдани!”

Кадър от филма No good man

Сред предварително обявените събития е и обичайната награда “Берлинале камера”, която се присъжда от 1986 година на ярки личности и организации от филмовата индустрия. Тази година тя е за изключителния британско-немски композитор Макс Рихтер (род.1966) автор на музиката в повече от 90 заглавия и сред тях шедьоври като “Валс с Башир” (2008, реж. Ари Фолман); “Две кралици” (2018); “Към звездите” (2019, реж. Джеймс Грей) и много други. При награждаването му поздравително колегиално слово ще поднесе режисьорката Клои Чжао, в чийто най-нов филм “Хамнет” (2025) звучи прекрасната музика на Макс Рихтер. Любопитна подробност за самата пластика “Берлинале камера”: тя е дело на художника Георг Хорнеман, а нейната изключително прецизна изработка от 128 отделни детайла е умалено копие на истинска професионална камера!

Композиторът Макс Рихтер

Пълна информация за цялостната програма и главния конкурс на 76. Берлинале ще стане известна след официалната пресконференция на организаторите. Но вече са ясни някои особено любопитните паралелни програми, които понякога предлагат не само филми от нови режисьори, но и интересни търсения както в темите, така и в киноезика на амбициозни автори. Тази година селекцията “Специални” ще предложи 19 нови филма от 15 страни, от които 6 документални и 6 телевизионни сериала. Сред игралните заглавия са “Завещанието на Ан Лий” (реж. Мона Фастволд); криминалния трилър “Единственият жив джебчия в Ню Йорк (реж. Ноа Сигън) с участието на звездите Джон Туртуро и Стив Бушеми; епизод от британския сериал “Повелителят на мухите” по романа на Уилям Голдниг. Очаква се с интерес и новият хорър “Кървавата графиня” с участието на френската суперзвезда Изабел Юпер!

А секцията “Панорама”, както винаги ще е с най-много селектирани нови заглавия - този път 37 филма от 36 страни и всички континенти! Сред тях особено внимание привлича новият опус “Денят, когато тя се завърна” на всепризнатия корейски режисьор Хон Сан Су. Любопитни очаквания подсказва заглавието “The Moment” (реж. Aidan Zamiri) с жанровото си определение mockumentary (измамно документален) с участието на британската певица и автор на песни Чарли Екс Си Екс (Шарлот Ема Ейчисън), но и актьорът Александър Скарсгард.

С две думи - прелюбопитна селекция, която поставя на изпитание “глада” за повече видени филми от огромната програма на Берлинале! Не само защото в киното е топло през студения и ветровит февруарски Берлин.