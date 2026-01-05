Черната комедия „Битка след битка“ фаворит на „Изборът на критиците“

По четири статуетки за класическия хорър „Франкенщайн“ и вампирската история „Грешници“

Джеси Бъкли е най-добра актриса за “Хамнет”

Тимъти Шаламе победи Лео ди Каприо в първите кинонагради на сезона

Черната комедия с елементи на екшън трилър “Битка след битка” беше обявена за най-добър филм на наградите “Изборът на критиците”. На 31-вата наградна церемония, състояла се в Санта Моника, Калифорния, “Битка след битка” спечели още две отличия - за режисура и най-добър адаптиран сценарий на Пол Томас Андерсън. Миналата година отличието за най-добър филм беше присъдено на трагикомедията “Анора”, която впоследствие триумфира и на “Оскар”-ите.

В категориите за най-добър актьор и актриса бяха отличени съответно Джеси Бъкли за “Хамнет” и Тимъти Шаламе за “Върховният Марти”. Taка Шаламе набра точки за “Оскар”-ите, след като надделя над Леонардо ди Каприо за “Битка след битка”.

Най-много награди - по четири на брой, получиха преразказаният от Гийермо дел Торо класически хорър “Франкенщайн” и вампирската история “Грешници” на Райън Куглър.

Филмът “Франкенщайн” спечели отличията за най-добър актьор в поддържаща роля (Джейкъб Елорди), дизайн на продукция, грим и прически и костюми. “Грешници” беше отличен в категориите за оригинален сценарий, кастинг, оригинална музика и най-добър млад актьор (Майлс Кейтън). Призът за най-добра актриса в поддържаща роля отиде при Ейми Мадиган за изпълнението є във филма “Оръжия”.

“Кей-поп: Ловци на демони” спечели отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен от филм за Golden. Наградата за най-добър чуждестранен филм беше присъдена на “Тайният агент”.

В телевизионните категории “Юношество” спечели четири награди “Изборът на критиците” - за най-добър лимитиран сериал и за най-добър актьор (Стивън Греъм), най-добър актьор в поддържаща роля (Оуен Купър) и най-добра актриса в поддържаща роля (Ерин Дохърти) в лимитиран сериал или телевизионен филм. За най-добра актриса в лимитиран сериал беше обявена Сара Снук за ролята є в “По нейна вина”. Сериалът “Спешни случаи в Питсбърг” беше обявен за най-добра телевизионна драма и донесе призовете за най-добър актьор и актриса в драма на звездите си Ноа Уайли и Катрин Ланаса. В категорията за най-добра телевизионна комедия беше отличен сериалът “Студиото”.

Джийн Смарт бе отличена като най-добра актриса в телевизионна комедия за “Хитринки”.

Джийн Смарт беше отличена като най-добра актриса в телевизионна комедия за “Хитринки”, а Джанел Джеймс - за най-добра поддържаща актриса в комедия за “Начално училище “Абът”. За най-добра актриса в телевизионна драма беше обявена Рей Сийхорн за “Една от многото” (Pluribus). Трамел Тилман спечели отличието за най-добър поддържащ актьор в телевизионна драма за “Разделение”.

Водеща на наградите “Изборът на критиците” беше Челси Хендлър, която използва встъпителната си реч, за да отдаде почит към режисьора Роб Райнър. Райнър и съпругата му бяха намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис в средата на декември, като за убийството беше обвинен синът им Ник Райнър.