„Чужденецът“ по Албер Камю тръгва на кино в България

Филмът е режисиран от френския майстор Франсоа Озон

Екранизацията ще се разпространява в избрани салони от 16 януари

В ролите са Бенжамен Воазен, Ребека Мардър, Пиер Лотен, Дени Лаван, Суан Арло и др.

Беше огромно предизвикателство да адаптирам шедьовър, който всеки читател вече е инсценирал в съзнанието си

На 16 януари 2026 г. тръгва в разпространение “Чужденецът” на Франсоа Озон, един от най-изтънчените и оригинални творци на съвременното европейско кино. Филмът е адаптация по митичната едноименна класика на Албер Камю - манифест на отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света.

Припомняме, че до 2025 г. романът има само една успешна екранизация. Става дума за филма на Лукино Висконти от 1967 г., италианско-френска продукция с участието на Марчело Мастрояни и Анна Карина. Докато Камю е още жив, Ингмар Бергман изразява желание да адаптира книгата, но проектът не претърпява развитие. Версията на Франсоа Озон е приветствана от самата Катрин Камю, дъщеря на писателя. Определян често като хипнотична драма или хладна кинематографична мистерия, “Чужденецът” (2025) на Озон откри триумфално 11-ото издание на кино-литературния фестивал Синелибри.

“Чужденецът” (Франция 2025) с оригинално заглавие L'?tranger е продължителност от 120 минути. Жанрът е криминална драма. Франсоа Озон е режисьор и съсценарист заедно с Филип Пиазо. В ролите са Бенжамен Воазен, Ребека Мардър, Пиер Лотен, Дени Лаван, Суан Арло и др.

Българският плакат на филма.

Действието се развива в Алжир, 1938 година. Мьорсо, тих и непретенциозен служител в началото на трийсетте си години, присъства на погребението на майка си, без да пророни и сълза. На следващия ден той започва непринудена афера с колежката си Мари и бързо се връща към обичайния ритъм на ежедневието. Скоро обаче съседът на Мьорсо, Реймон Синтес, го въвлича в своите съмнителни дела. Един зноен ден на плажа се разиграва трагедия...

Ингмар Бергман изразява желание да адаптира книгата, но проектът не претърпява развитие

Ето какво казва режисьорът и съсценарист Франсоа Озон за своята екранизация по прочутия роман:“Идеята за адаптация на един от най-известните романи в световната литература съвсем естествено води след себе си тревожност и съмнения. До този момент бях адаптирал произведения, които са по-слабо познати. Беше огромно предизвикателство да адаптирам шедьовър, който всеки читател вече е инсценирал в съзнанието си. Но интересът ми към книгата беше по-силен от опасенията ми, затова се впуснах в проекта със сравнителна лекота. Много скоро осъзнах, че потапянето в “Чужденецът” е начин да се свържа отново с една забравена част от личната ми история.”

“Чужденецът” има шест номинации за награда “Люмиер”: най-добър филм, режисура, сценарий, операторско майсторство, музика, актьор в главна роля (Бенжамен Воазен). На Европейските филмови награди получава номинация за операторско майсторство. Екранизацията беше и в състезанието за “Златен лъв” от най-стария филмов фестивал в света - този във Венеция.

И до днес историята в романа на Камю, пресъздадена сега на екран, провокира множество мнения, анализи и интерпретации. Основен мотив е как французинът Мьорсо демонстрира пълно безразличие към живота. Емоционалното му отчуждение води до убийство, последвано от съдебен процес, който разглежда както състава на престъплението, така и личността на извършителя.