Една от най-успешните европейски анимации тръгва премиерно в българските кина

Не всичко в света на анимацията е холивудско производство и компюърно генерирано развлечение с максимално опростен сюжет. Тъкмо обратното - някои от най-добрите представители на този вид кино все още се правят в Европа. От петък, 9 януари, по българските кина в разпространение тръгва “Невероятният свят на господин Паньол” - пленителна ръчно рисувана анимация от носителя на “Сезар”, BAFTA и четири номинации за “Оскар” Силвен Шоме. Филмът е вдъхновен от мемоарите на Марсел Паньол, първия кинотворец, който става член на Френската академия.

“Невероятният свят на господин Паньол” (Франция 2025) е с оригинално заглавие Marcel et Monsieur Pagnol. Времетраенето е 90 минути. Сценаристи са Силвен Шоме, Никола Паньол, Ашаржан Поаре и Валери Пуеш.

Филмът пресъздава удивителния живот на Марсел Паньол - драматург, писател и режисьор, израснал в семейство от средната класа в Марсилия и превърнал се в един от най-изобретателните и плодовити творци в света от 30-те до 50-те години на миналия век.

През 1955 г. 60-годишният Марсел Паньол е известен и почитан драматург и режисьор. Когато главният редактор на списание ELLE му предлага да води седмична рубрика, за да разказва за детството си, Паньол съзира чудесна възможност да се върне към писането. В същото време паметта му вече му изневерява, освен това е огорчен заради неособено радушния прием на последните му две пиеси. Всичко това кара Паньол да се съмнява в способността си да продължи своята работа. Докато един ден малкият Марсел - момчето, което е бил някога - не му се явява сякаш на магия. Заедно те ще се потопят в невероятния свят на Марсел Паньол и ще събудят най-ценните му спомени.

Според много филмови критици многократно награждаваният френски аниматор, режисьор и сценарист Силвен Шоме (“Илюзионистът”, “Трио “Белвил”) е създал стилистичен шедьовър - визуално богата, лирична и жизнеутвърждаваща анимация - в знак на благоговение пред един голям артист. В нито един момент обаче Шоме не издига героя си на пиедестал - толкова високо, че да не можем да го видим, и това е едно от неоспоримите достойнства на филма.

Ролите изпълняват: Лоран Лафит, Жералдин Паяс, Тиери Гарсия, Анаис Пети, Венсан Фернандел, Вероник Филипона.

Ето и част от фестивалните участия и отличия на фолма до момента: номинация за награда “Люмиер” за най-добър анимационен филм, номинация за награда “Ани” за най-добър независим анимационен филм, Световна премиера в секция “Специални прожекции” на фестивала в Кан, номинация за най-добър филм от Международния фестивал на анимационния филм в Анси, номинация за най-добър пълнометражен анимационен филм от Нюйоркските филмови критици, номинация за най-добър филм от Европейския филмов фестивал в Севиля.