"Чебурашка 2" стана лидер в руския боксофис

Броят на зрителите на филма "Чебурашка 2", който стана най-касовият филм в Русия, е надхвърлил пет милиона, според данни на Единната автоматизирана информационна система (УАСИ ) на Фонда за кино.



"Зрители: 5 065 265", се казва в изявлението, цитирано от агенция РИА Новости.

Филмът привлича приблизително един милион зрители дневно, а приходите му от боксофиса надхвърлят 500 милиона рубли на ден. Според Единната автоматизирана информационна система (УАС), до петия ден от излизането си продължението е надминало първия филм по приходи за същия период: през 2023 г. филмът е спечелил два милиарда рубли на петия си ден от излизането си, докато приходите от боксофиса на "Чебурашка 2" са достигнали 2,7 милиарда към 5 януари.

Според kinobusiness.com, филмът е заел трето място в международните класации за бокс офис след чуждестранните филми "Аватар: Огън и пепел" и "Зоотрополис 2".

През декември министърът на културата на Руската федерация Олга Любимова нарече "Чебурашка 2" една от ключовите премиери в боксофиса за Нова година. На премиерата на филма режисьорът Дяченко призова зрителите да помнят кое е най-ценното в живота – семейството и отношенията с децата и родителите.

Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фьодор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавигин, Дмитрий Лисенков, Артем Быстров, София Зайка, Иля Кондратенко, Ева Смирнова и Наталия Щукина се завръщат в ролите си в семейния блокбъстър "Чебурашка 2". Към актьорския състав на втория филм се присъединиха Александър и Матвей Ликов, както и Виктор Добронравов.

Първата част на "Чебурашка", разказваща за известния литературен и анимационен герой, също е режисирана от Дяченко. Премиерата на филма е на 1 януари 2023 г. В рамките на две седмици той се превръща в най-касовия филм в историята на руския боксофис. Приходите от боксофис в Русия и други страни от ОНД надхвърлят седем милиарда рубли.