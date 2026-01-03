Съдят Кевин Костнър за половин милион долара

Кевин Костнър и продуцентите, свързани с неговия уестърн проект “Хоризонт: Американска сага 2”, са изправени пред съдебен иск заради неплатени наеми на костюми.

Делото, заведено в Окръжния съд на окръг Лос Анджелис, е за над половин милион долара, включително 134 256,82 долара неплатени разходи за костюми, 150 000 долара икономически щети, 200 000 долара съдебни хонорари, 40 000 долара лихви и 100 000 долара наказателни щети. Според иска, Western Costume Leasing е наела “ценни костюми” за филма, които са използвани в продукцията, но продуцентите не са платили сметките.

“Хоризонт: Американска сага 2” е втората част на уестърн епоса на Костнър. Първата част, макар и да не впечатли киноманите, постигна успех на стрийминг платформите. Костнър инвестира най-малко 38 милиона долара от собствените си пари в продукцията на филмите.