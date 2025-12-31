„Снежанка“ и „След лова“ сред най-големите кино провали на годината

Китайската аниамция Ne Zha пренаписа историята и стана най-касовият филм за 2025 година

Много продължения разочароваха, включително “Знам какво направи миналото лято”

Биографичният „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ не беше впечатляващ

Високобюджетни и шумно рекламирани продукции разочароваха публиката

Игралната версия на “Снежанка” и дългоочакваният нов филм с Джулия Робъртс “След лова” се наредиха сред най-големите филмови провали на годината. Въпреки няколкото големи хита, изминаващата 2025 г. беше белязана и от поредица скъпи и широко рекламирани филми, които не оправдаха очакванията за боксофис успех, отбелязва Би Би Си и допълва, че тези провали подчертават колко трудно е станало за Холивуд да привлече публиката обратно в кинозалите.

Няколко филма за супергерои се представиха зле, най-вече “Тъндърболтс*“ на “Марвел” и “Капитан Америка: Нов свят”. Макар и да не бяха пълни катастрофи, те се усещаха като изтъркани продължения на история, която вече беше достигнала своя връх, засилвайки усещането за нарастваща умора от супергероите при публиката. Само “Супермен” на DC Studios влезе в световния филмов топ 10, което предполага, че зрителите може би жадуват за нещо по-свежо.

„След лова” с Джулия Робъртс.

“Снежанка” на “Дисни” не се представи много добре въпреки успеха на други игрални римейкове. Най-големият му проблем беше не само неравномерният тон, но и дълго продължилите противоречия около кастинга и изявите на политическа коректност, които хвърлиха сянка върху филма много преди излизането му.

“Мики 17” на режисьора Пон Джун-хо, очакван с голямо нетърпение след “Паразит”, беше многократно отлаган и беше показан на екраните с приглушен ентусиазъм. Критиците и публиката го намериха за нефокусиран, а големият му бюджет се оказа труден за оправдаване.

По подобен начин лентата “След лова” с участието на Джулия Робъртс не успя да привлече киноманите, създавайки впечатление по-скоро за прекалено дълъг високобюджетен телевизионен сериал, отколкото за задължително филмово събитие.

“Кристи”, биографичен филм на боксова тематика с участието на звездата Сидни Суини, имаше една от най-слабите премиери за годината, повдигайки въпроси дали славата в социалните медии е достатъчна за привличане на стабилни касови постъпления.

Други продължения също разочароваха, включително “Знам какво направи миналото лято”, което ясно демонстрира, че не всички франчайзи от 90-те години са непременно привлекателни за днешната публика.

Музикалният биографичен филм “Спрингстийн: Избави ме от нищото” не беше впечатляващ, понеже беше насочен твърде силно върху тих, интроспективен период от живота на музиканта, а не върху енергията, която феновете обикновено свързват с Брус Спрингстийн.

„Спрингстийн: Избави ме от нищото”.

Анимацията “Елио от Земята” на студиото “Пиксар” страдаше от многобройни проблеми зад кадър, нямаше ясен творчески изказ и също не успя да се хареса особено на зрителите.

“М3ГАН 2.0” изглежда погрешно прецени потенциалната си аудитория, като изостави успешната формула на хорър-комедия, която направи оригиналната лента хит, докато “Машина за разбиване” показа, че дори Дуейн Джонсън може да се затрудни, когато му е възложена сериозна драматична роля, която обаче се сблъска с по-различните очаквания на публиката.

Неуспешното представяне на тези филми илюстрират обаче по-широк проблем в индустрията: познатите марки, аурата на звездите и големите бюджети вече не гарантират, че хората ще напуснат домовете си, за да посетят киносалона, обобщава Би Би Си.

Въпреки това световният боксофис през 2025 г. е повече от впечатляващ, доминиран от смесица от анимационни шедьоври, игрални римейкове, адаптации по видеоигри и големи франчайзи, според Brand Vision Insights.

Ne Zha 2 пренаписа историята на анимацията.

Зрителите се върнаха в кината в рекорден брой, като Ne Zha 2 пренаписа историята на анимацията, а Lilo & Stitch на Disney доказа, че носталгията все още носи печалба. Начело на класацията за най-печелившите филми на 2025 г., Ne Zha 2 изненада индустрията, като спечели над 1,9 милиарда долара (Box Office Mojo). Това китайско анимационно продължение стана най-касовият филм на годината и постави рекорд като най-печеливш анимационен филм на всички времена. Римейкът на Disney Lilo & Stitch се превърна в един от най-печелившите филми на 2025 г., като премина границата от 1 милиард долара (Box Office Mojo).

Подхранен от носталгия и семейна публика, той бързо стана най-големият хит на Disney за годината. A Minecraft Movie превърна наследството си от видеоигрите в касов успех, като спечели 957 милиона долара по света (Box Office Mojo). С детски хумор и широка фен база, това е един от филмите, донесли най-много приходи през 2025 г.