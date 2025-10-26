Великите комедии на Оскар Уайлд в българско издание

Четири легендарни произведения от ирландеца

Сред двайсетината творби на Оскар Уайлд - единствения роман, приказките, пиесите и есетата, определено изпъкват четирите му забележителни комедии. Преводач на новото българско издание “Комедии” е Росица Ташева, а художник на корицата - Дамян Дамянов.

“Комедии” (280 стр) обхваща “Ветрилото на лейди Уиндърмиър”, “Жена без значение”, “Идеалният съпруг” и “Колко е важно да бъдеш сериозен”. Тези произведения са били поставяни и екранизирани за голямото кино множество пъти.

Това са пиеси, в които умението на драматурга да заплита интриги с винаги неочакван край, тънкото му чувство за хумор, неподражаемият му усет към парадокса успоредно с критичното му отношение към фалша на едно общество с високи претенции без покритие достигат своя неоспорим апогей. Това са комедии, които предизвикват не хомеричния смях на човека от улицата, а одобрителната усмивка на естета и ценителя. В които сатирата понякога отстъпва мястото си на лиричната добронамереност и на утвърждаването на човешките морални ценности. “Единственият начин да се отървем от изкушението, е като му се отдадем”, казва Уайлд. Нека читателят се отдаде на изкушението, каквото представляват тези великолепни пиеси.

Оскар Уайлд (1854-1900), ирландски писател, поет, драматург и есеист, е автор на двайсетина творби, сред които един роман, приказки и пиеси. Седем от пиесите му са комедии, като три от тях остават незабелязани, а другите четири му спечелват неувяхваща слава. “Ветрилото на лейди Уиндърмиър”, “Жена без значение”, “Идеалният съпруг” и “Колко е важно да бъдеш сериозен” са творби, в които се преплитат сарказмът, иронията, насмешката и всички разновидности на хумора и парадокса и заедно с интригата и неочакваните обрати предизвикват широката усмивка на читателя. И няма нищо случайно във факта, че тези четири комедии се играят и до днес по всички сцени на света.

Оскар Уайлд е роден на 16 октомври 1854 г. в Дъблин като второто от трите деца на сър Уилям Уайлд и Джейн Франческа Уайлд. Джейн Уайлд под псевдонима Сперанца (на италиански: speranza - надежда) пише поезия за революционното движение “Млада Ирландия” и през целия си живот е ирландски националист. Тя също има интерес към нео-класицизма, което си личи от картините и бюстовете в нейния дом. Уилям Уайлд е един от водещите ирландски очни и ушни хирурзи, и през 1864 е удостоен с рицарско звание. Той също пише книги за археологията в Ирландия и селския фолклор. Оскар Уайлд е кръстен в местната англиканска църква Свети Марк.

Освен децата от съпругата си, сър Уилям Уайлд става баща на три извънбрачни деца преди да се ожени. Това са Хенри Уилсън и сестрите Емили и Мери Уайлд, които не са от майката на Хенри. Сър Уилям признава бащинството на незаконните си деца и осигурява образованието им.

Преди да тръгне на училище на деветгодишна възраст, малкият Оскар получава домашно образование от учител французин и възпитателка германка, които го учат на родните си езици. След това учи в колежа “Тринити” от 1871 до 1874 г., където е приет със стипендия. През тези години се заражда интересът му към гръцката литература. В “Тринити” Уайлд спечелва множество отличия, след което продължава образованието си в Оксфорд и също получава стипендия, за да продължи изучаването на класическа литература и философия.

Макар да е сред най-големите знаменитости на своето време, Уайлд претърпява съкрушителен провал и е отхвърлен от лондонското висше общество заради непристойно поведение. Осъден е на две години затвор и тежък труд, от 1895 до 1897 г. При освобождаването си незабавно заминава за Франция, без да се завръща в Ирландия или Великобритания. Умира в Париж на 46-годишна възраст.