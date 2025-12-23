Кои са бъдещите звезди на европейското кино?

След 3 момичета в селекцията досега, тази година без наш представител

На 74-то дефилира Маргарита Стойкова, след дебюта є в “Диада”

10 нови имена ще дефилират на червения килим в Берлин

Проф. Божидар Манов, специално за “Труд news”

Всяка година Берлинале, наред с богатата и разнообразна филмова програма, провежда и едно паралелно събитие, назовано “Изгряващи звезди”, което има особено значение за бъдещето на европейското кино.

Професионалната организация European Film Promotion (EFP), съвместно с Програма MEDIA на Европейския съюз от 29 години провеждат в рамките на фестивала специална среща и дефиле на десет млади актьори от европейски страни, които през изминалата година са имали особено ярко присъствие в различни национални филми. А срещата в Берлин осветява още по-силно техните лица върху големия фестивален екран и ги представя пред всички присъстващи медии от цял свят (печатни, ефирни, електронни).

Но още по-важно е, че проектът “Изгряващи звезди” посредничи за контакти на младите актьори с представители на филмовия бизнес - продуценти, режисьори, фестивални селекционери, разпространителски компании, телевизионни канали, импресарски и кастинг агенции. А така само за няколко дни младите актьори осъществяват много неформални контакти с възможност за бъдещи предложения. И си тръгват от Берлин не само въодушевени от преживяното, но и с класьор визитни картички, общи снимки и неформални приятелства.

Разбира се, птичето на късмета не се влияе от подобни сантименти и често непредвидимо каца на нечие рамо. Но възможност като Берлинале - един от трите най-големи филмови фестивала в света (заедно с Кан и Венеция), никак не е за подценяване, още повече, че събитие като “Изгряващи звезди” не се организира никъде другаде!

На 76-то Берлинале (12-22 февруари 2026) десетте млади таланти (както винаги по пет жени и мъже или по-добре да кажем момичета и момчета), великодушно обявени за “изгряващи звезди” на европейското кино, вече са известни. Това са Фатлуме Буняки (Косово - Албания), Лукас Енгландер (Австрия), Виолет Брекман (Белгия), Салиф Кисе (Франция), Ено Требс (Германия), Даниеле Галиган (Ирландия), Текла Инсолия (Италия), Джос Брауерс (Нидерландия), Софи Тиелта Сиднес( Норвегия) и Клео Диара (Португалия).

А те са подбрани от десетки предложения, но по добросъвестна и безспорна професионална преценка на авторитетно петчленно международно жури в състав: носителят на “Оскар” босненски режисьор Данис Танович; португалският кастинг режисьор Жо Монтейро; белгийсксият продуцент Жак-Анри Бронкарт; датската актриса Даница Чурджич; британско-суданската писателка и критк Лейла Латиф. За да изпълнят своята отговорна задача членовете на журито са гледали предложените от кандидатите филми или епизоди от телевизионни сериали, плюс официална биографична информация.

За съжаление на Берлинале 2026 ние нямаме наш кандидат за европейска “Изгряваща звезда”. Но досега три пъти наши съвсем млади актриси са дефилирали на червения килим в Берлин.

Първа стъпи там през 2006 година Весела Казакова на 56-то Берлинале. Тя имаше много силен старт в българското кино с 2 ярки роли в “Мила от Марс” (реж. Зорница София) и “Откраднати очи” (реж. Радослав Спасов), и главна роля в унгарския филм “Прима примавера” (реж. Янош Еделени).

14 години по-късно на юбилейното 70-то Берлинале 2020 г. българска “изгряваща звезда” бе младата актриса Мартина Апостолова, веднага след изключително силна роля в дебютния филм “Ирина” на режисьорката Надежда Косева. А преди 2 години на 74-то Берлинале (2024) дефилира съвсем младата Маргарита Стойкова, веднага след изключителния є дебют във втория режисьорски филм “Диада” на талантливата актриса Яна Титова. Сега тя е студентка в специалността “Актьорско майсторство”.

Но Берлинале се случва всяка година през февруари от 1952 г. до днес (само на първото издание е бил през юни 1951 г.) Така че до следващата селекция на млади “изгряващи европейски звезди” има цели 12 месеца, които могат да ни зарадват с нови таланти и един от тях да представи България!