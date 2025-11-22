Мегън Маркъл се чувства „малко ръждясала“

Херцогинята играе себе си във филма “Близки лични приятели”

След осемгодишна пауза, Меган Маркъл се завърна към актьорството, което изненада мнозина. Докато снимаше филма “Близки лични приятели” за Amazon MGM Studios, Маркъл призна с усмивка, че се чувства “малко ръждясала”. “Тя се пошегува, че е леко извън форма, но беше очевидно, че се е подготвяла и наистина се старае всичко да се получи перфектно”, разкри източник пред списание “People”.

Според работещите по филма, Меган пристигнала на снимките в Пасадена във весело настроение и се представила на екипа просто и естествено. “Тя беше приятна и спокойна. Топла, мила и очевидно развълнувана да се върне на снимачната площадка”, добави източникът. Филмът “Близки лични приятели” е за две двойки, едната известна, а другата - не. Освен Меган, във филма участват още Лили Колинс и Бри Ларсън, Хенри Голдинг и синът на известната актьорска двойка Мег Райън и Денис Куейд, Джак Куейд.

Преди време Мегън Маркъл призна в подкаст, че актьорството й липсва.

Това е първият актьорски проект на Маркъл от 2017 г., когато тя напусна Холивуд заради годежа си с принц Хари. Източник от студиото разказа пред “The Sun”: “Това е важен момент за Меган и означава завръщане към нещата, които наистина обича. Тя е затрупана с предложения, но този проект й се стори подходящ и е начин тя да се върне внимателно в играта, както и да види дали й харесва да бъде отново на снимачната площадка.”

Всички участници са много развълнувани и са се заклели да пазят в тайна подробностите около участието й.

Херцогът на Съсекс също е ентусиазиран, според информациите. “Принц Хари, разбира се, е много подкрепящ и просто иска Меган да се занимава с това, което я прави щастлива”, сподели близък до двойката.

Новината за филма беше обявена през август, като бяха посочени имената на Ларсън, Колинс, Куейд и Голдинг.

Според “The Hollywood Reporter” комедията разказва за двама обикновени съпрузи, които се сприятеляват с известна двойка по време на пътуване до Санта Барбара - създавайки още една връзка с Меган.

Херцогът и херцогинята на Съсекс се преместиха в анклава Монтесито в Санта Барбара през 2020 г., след като се оттеглиха от кралските си роли в Обединеното кралство. Те продължават да живеят в общността с децата си, принц Арчи, 6 г., и принцеса Лилибет, 4 г.