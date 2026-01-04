Eкшън, еротика и адреналин с Чарлийз Терън

Звездата си партнира с Тарън Еджъртън

От сценариста на трилъра „Чистката“

Режисьор е Балтазар Кормакур

Ерик Бана допълва актьрския състав

Превъзходната американска актриса с южноафрикански произход Чарлийз Терън си партнира с Тарън Еджъртън в един от най-очакваните екшън ни годината - Apex. Премиерата се очаква през пролетта, а първите кадри вече възбудиха въображението на почитателите на Терън и на нейните екранни жанрови авантюри.

В новия филм двамата се изправят един срещу друг в смъртоносна игра на котка и мишка из австралийската джунгла. Терън играе Саша - жена, пристрастена към адреналина и екстремните преживявания, която същевременно се бори със собствената си скръб. Тя пристига в щата Ню Саут Уейлс, за да покорява природни опасности, но това, на което не се е съгласявала, е да се окаже в прицела на сериен убиец, решил да я преследва за спорт.

Ето какво пише специализирания филмов сайт operatonkino.net след първите кадри: “Като за екшън филм бихме казали, че този трейлър изглежда доста посредствен - да, локациите са красиви и препятствията, които природата поставя на пътя са по-интересни, отколкото поредното преследване по широки булеварди и тесни улички. За самата история обаче имаме доста въпросителни и със сигурност ще искаме да разберем повече, най-вече защото ни се струва, че има загатвания (кадъра с богомолката), които подсказват, че не всичко е такова, каквото изглежда.

Чарлийз Терън е една от най-търсените актриси.

И Терън, и Еджертън са големи любимци на всички, които следят екшън жанра и смятаме, че това е една необичайна конфигурация, в която ще бъде интересно да ги видим.” Apex е режисиран от Балтазар Кормакур (Touch, Beast, Adrift) по сценарий на Джеръми Робинс (ThePurge). В главните роли освен Чарлийз Терън и Тарън Еджертън, ше видим и Ерик Бана, изиграл образи като Хектор и Хълк.

Но всичо ще се върти около Чарлийз. Тя определено е голямата звезда. Бялата южноафриканска дива котка Терън обикновено е най-изящното и елегантно нещо в адреналиновите суперпродукции, в които участтва. Така беше преди години и с мегахита “Бързи и яростни 10”, който стана един от най-гледаните филм в българските кина за последните 15 години.

Чарлийз Терън постоянно работи по различни проекти и е заета пред и зад камерата. Нейното име е свързано с няколко нови заглавия в киното и телевизията, включително и втора част на екшън екстраваганцата “Атомната блондинка”, която стана особено вървежна сред българската публика.

От десетилетия живее в САЩ, но продължава да поддържа стабилни културни връзки със своята родина - Република Южна Африка. Шарлиз Терон започва като модел и става звезда преди повече от 20 години с ролята си в “Адвокат на дявола”. После участва в “Могъщия Джо Янг” и “Италианска афера”, а през 2003-а постига най-големия си актьорски връх с изпълнението си в автобиографичната криминална драма “Чудовище”. Терон получава наградата “Оскар” за главна женска роля за превъплъщението си в печално известната серийна убийца и проститутка Айлийн Уорнърс.