Бляскаво откриване на 76-то Берлинале!

„Няма добри мъже“ на афганистанската режисьорка Шарбану Садат даде начало на фестивала

Почитателите очакват Памела Андерсън, Итън Хоук, Жулиет Бинош и много други

Ярки звезди и предани фенове край червения килим

Новата фестивална директорка Триша Тътл знае как да посрещне забележителните гости

Всекидневната фестивална лексика в медиите е наложила своеобразен “задължителен” речник, от който автори, читатели, зрители и особено фенове на киното не могат и не искат да избягат! Като че ли десетина упорито използвани думи излъчват някаква словесна магия, без която и най-професионалните журналистически текстове не могат да се отърват. Защото те като че ли са акумулирали невидима медийна радиация, която работи безотказно в читателското съзнание и спестява ненужно предисловие или скучни пояснения.

Няма как огромен и изключително популярен кинофестивал като Берлинале, отдавна заслужил безспорен рейтинг в свещената триада заедно с Кан и Венеция, да заобиколи този неписан, но железен канон! Нито пък аз имам илюзии да го прескоча. Още повече когато фестивалните организатори са направили всичко възможно, за да го потвърдят във всяко ново издание.

Екипът на “Няма добри мъже”.

76-то Берлинале, февруари 2026 г. разбира се не прави изключение! Новата фестивална директорка г-жа Триша Тътл с опита на дългогодишен експерт от филмовата индустрия знае как да посрещне забележителните гости на червения килим пред луксозната фестивална зала Берлинале Палас на уютния площад “Марлене Дитрих” в самото сърце на Берлин!

Разбира се, първи преминава екипът на откриващия филм “Няма добри мъже” начело с афганистанската режисьорка Шарбану Садат, който въпреки, че е своеобразна романтична комедия, не подминава темата за статута на жената в патриархалното афганистанско общество. Малко жени в родината є правят филми, но за Садат това е трето заглавие, а с предишните си 2 филма вече е била в селекцията “Петнайсетдневка на режисьорите” в Кан.

Мишел Йео

След нейния екип по червения килим се задава американският режисьор Шон Бейкър, който преди 2 години изненадващо спечели “Златна палма” в Кан и после “Оскар” със съвсем семплото филмче “Анора”. Но на тази тържествена вечер в Берлин той поднесе приветствено слово към актрисата от Малайзия Мишел Йео, носителка на “Оскар” за ролята є в нашумелия, но иначе спорен филм “Всичко, навсякъде, наведнъж” (2022, реж. Даниел Шайнърт, Даниел Куан), получил изненадващо 7 “Оскара”. Но освен това те двамата имот и нов общ проект - късометражен филм “Sandiwara”, финансиран от лондонската модна къща Self-Portrait и заснет с iPhone в щата Пенанг (Малйзия). Премиерата му на фестивал като Берлинале е прецедент, но очевидно авторските имена работят и обясняват изненадата.

Дуа Липа с Калъм Търнър

Тържествена церемония е отредена и за знаменития британски композитор Макс Рихтер (роден в Германия), отличен с почетна награда “Берлинале камера” за цялостната си работа в киното. Той бе приветстван от китайската режисьорка Клои Джао (носителка на “Оскар”, “Златен глобус” и британската награда БАФТА). Това внимание не е изненадващо след великолепната им съвместна работа в прекрасния филм “Хамнет”!

А сред почетните фигури на тържественото откриване разбира се бяха и най-важните персони в предстоящия 11-дневен фестивал - членовете на главното жури за основния конкурс, водени от председателя им Вим Вендерс, изключителна личност в съвременното немско кино!

Кохортата от забележителни фигури на световното кино продължи с редица други известни имена. А така ще бъде и през следващите фестивални вечери, когато по същия червен килим ще дефилират режисьори, продуценти, сценаристи, оператори и разбира се най-любимите за кинофеновете актьори и актриси. А сред тях имена с изключително висок зрителски рейтинг като Памела Андерсън, Итън Хоук, Джон Тортуроу, Сандра Хюлер, Флорънс Хънт, Сам Рокуел, Ларс Айдингер или знаменитите френски актриси Изабел Юпер и Жулиет Бинош, която сега е актуален президент на Европейската филмова академия.

И още редица известни имена, заради които стотици фенове обсаждат изхода на луксозния хотел “Хайат” в очакване любимците им от екрана да се появят след редовните всекидневни пресконференции. Защото и това е част от красивия филмов празник в зимния Берлин, всяка година през февруари!