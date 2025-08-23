„Брулени хълмове“ с Марго Роби ще бъде супер перверзен

Поредна адаптация

Сцените на сексуално извращение шокираха зрителите

Още откакто официално беше обявена новината, че Марго Роби и Джейкъб Елорди ще играят главните роли в новата филмова адаптация на известния роман на Емили Бронте „Брулени хълмове“, се надигна буря, която не стихва, тъй като мнозина смятат, че двамата не са добър избор за персонажите на Хийтклиф и Катрин.

Според критиците Марго е твърде стара за ролята, а що се отнася до Елорди, Хийтклиф е описан в книгата като млад мъж с тъмна коса, тъмни очи и тъмна кожа, така че мнозина смятат, че този герой би трябвало да е чернокож, а популярният актьор не отговаря на описанието.

Но и това не е чак толкова лошо, като се има предвид, че новият филм на Емералд Фенел не е рекламиран като драма, пълна с откровени секс сцени. И не само това. Съвсем ясно е, че подходът на режисьорката ще бъде напълно различен и независим от литературната класика. Тя очевидно е решила да поеме риск с визията на лентата, може би дори умишлено да се сблъска с това, което вече знаем от книгата.

Еротичното напрежение между героите ще бъде силно подчертано, както разкрива първото изображение, анонсиращо филма. То показва два скелета, които, при внимателно вглеждане, се вижда че са в сексуален акт, намеквайки за атмосферата, която адаптацията иска да създаде. Снимката, която разкрива датата на излизане на филма, е също толкова откровена - близък план на устата на главната актриса, пълна с пръсти и трева.

Но дори и това не е най-страшното. Преди няколко дни в Далас се проведе прожекция на филма за избрана публика, която беше шокирана от определени сцени. Един зрител описа филма като „агресивно провокативен и неприятен“ и „стилистично перверзен“, със сцени на „клинична мастурбация“, сексуален акт с юздите на кон и по-малко конвенционална романтика и емоционална сложност, отколкото много фенове на романа на Емили Бронте очакват.

Според зрителите, филмът започва със сцена на обесване, в която „осъден мъж еякулира по средата на екзекуцията“. Тълпата е във възторг, след което „монахиня гали еректиралия пенис на мъртвеца“.

„Със сигурност ще има фенове на английската литература, които няма да са доволни. Само изчакайте да видите сценографията, защото е още по-шокираща. И може да включва, а може и да не включва кучешка каишка“, каза кастинг директорът Кармел Кокрейн, която настоява, че филмът не е нужно да бъде „точен“ и че „всичко е изкуство“.

Световната премиера на лентата е насрочена за 13 февруари 2026 г.

„Брулени хълмове“ е единственият роман на писателката Емили Бронте и най-известното ѝ произведение. Публикуван е за първи път през 1847 г. под псевдонима Елис Бел. Второто му издание е отпечатано посмъртно след редакция от сестра ѝ Шарлот Бронте през 1850 г. Романът има няколко кино версии, опера и балет.

