Моника Белучи е притисната между син наркоман и зла свекърва

Жертва на системата

„Ketticè“ е драма за съзряването и описва ерата на Силвио Берлускони

Моника Белучи ще играе главната жена на аристократично сицилианско семейство в драмата „Ketticè“, продуцирана от Лука Гуаданино и режисирана от младия италианец Джовани Торторичи. Снимките започнаха в Сицилия и това е вторият филм на Торторичи, чийто дебют „Diciannove“ пожъна огромен успех във Венеция миналата година.

Тази драма за съзряването се развива в Палермо през 2012 г., а филмът „изследва динамиката между двама местни 16-годишни тийнейджъри, Кети и Джулио, които заедно изграждат „изключително приятелство, споделено убежище в търсенето на свобода, далеч от осъдителния поглед на света на възрастните“, според синопсиса.

Заглавието на филма „Ketticè“ се отнася до прякора на една от главните геройни на сицилиански диалект, казва режисьорът и добавя: „Искам да опиша Палермо от ерата на Силвио Берлускони. Да кажем, че моето поколение, в сравнение с предишните, или може би дори в сравнение с днешното, на 16-годишна възраст беше напълно лишено от всякакъв идеализъм или социално съзнание. Затова исках да покажа културната стагнация, която наистина беляза юношеството ми.“

„Ketticè“ изследва динамиката и борбите за власт между подрастващите и властите, под формата на семейство, училище и държава. Както Джулио, който произхожда от сицилианско аристократично семейство, така и Кети, която произхожда от по-ниската класа, употребяват много наркотици - особено марихуана. Ето защо те винаги се страхуват да не бъдат хванати, било то от полицията, било от други хора. Двамата непрекъснато се опитват да оцелеят от различни форми на контрол от страна на света на възрастните“, подчертава Торторичи.

Моника Белучи играе майката на главния герой Джулио, жена от централния италиански регион Умбрия, откъдето е и самата актриса в реалния живот, и която е омъжена за сицилиански аристократ.

„Тя е жертва на аристократичната социална система, а свекърва ѝ се отнася ужасно с нея. Поради това тя страда от форма на потисничество, която после предава на сина си“, разкрива още режисьорът.

Италианската актриса все още е сред най-големите филмови звезди в света.

На 60 години Моника Белучи продължава да е една от най-големите и горещи звезди на планетата. Тя е въплъщение на идеала за съблазнителна италианска красавица, материализиран още от Фелини в средата на миналия век. Белучи пробива като модел и бързо се ориентира към киното. Създава запомнящи се образи във френски филми като „Доберман” и „Апартаментът”, после покорява Холивуд с „Дракула”, а в родината си Италия триумфира като „Малена”, станал световен хит.