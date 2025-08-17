Шокиращ провал за новия филм на Ева Лонгория

Новата адаптация на романа „Война на световете“ в Amazon Prime Video получи почти единодушни отрицателни отзиви - много зрители я определиха като „по-скучна от това да гледаш как съхне боя“. Въпреки че проектът, базиран на известния научнофантастичен роман от 1898 г. на Х. Дж. Уелс, бързо се изкачи до трето място в класациите на Prime Video във Великобритания, коментарите на критиците и публиката показват съвсем различна история.

Според официалния синопсис, това е модерна интерпретация на класическата история за извънземно нашествие. Главните роли се изпълняват от известната актриса Ева Лонгория, легендарния рапър и актьор Айс Кюб, както и Майкъл О'Нийл и Иман Бенсън. Филмът разглежда съвременни теми като технологии, наблюдение и поверителност чрез „вълнуващо приключение извън този свят“.

Само седмица след премиерата обаче лентата претърпя пълен провал. В Rotten Tomatoes рейтингът на критиците падна до рядко срещаните 0%, докато рейтингът на публиката също е мрачните 13%. Британският вестник „Дейли Телеграф“ го нарече „глупав и небрежен“, докато „Варайъти“ определи филма като „пълнометражна реклама на всичко, което Amazon предлага“. Един потребител в Rotten Tomatoes написа: „Травмиран съм. Не от насилието, а от това колко лош е филмът. Все едно 10-годишно дете е сънувало кошмар и е решило да напише сценарий.“