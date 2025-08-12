Нов филм по Стивън Кинг тръгва през септември

Режисьор на “Дългата разходка” е Франсис Лорънс

Романът е писан в края на 60-те години

История за невъзможно оцеляване

“Ако има режисьор, за когото дистопиите с много тийнейджърски трупове са се превърнали в “запазена марка” - това вероятно е Франсис Лорънс, който натрупа повече от десетилетие стаж в “Игрите на глада” по Сюзан Колинс. И тъй като рано или късно всеки уважаващ себе си кинаджия стига до съприкосновение с Краля на ужаса Стивън Кинг, за Лорънс това се оказва “Дългата разходка (TheLongWalk)”, пише специализираното издание operationkino.net по повод новия филм по Кинг, който тръгва и в България през септември.

Ще бъде интересно да проследим как се развиват основните образи на екрана според сюжета, съчинен от Стивън Кинг през студентските му години в края на 60-те и публикуван през 1979 г. под псевдонима Ричард Бакман.

Ето го и сюжета: “В една дистопична алтернативна версия на света, Съединените щати са управлявани от тоталитарен режим. Тази история проследява 50 младежи, които се записват за участие в Дългата разходка - тяхната задача в тази надпревара е да вървят със скорост 3 мили в час, докато участниците не бъдат елиминирани един по един - последният оцелял ще бъде обявен за победител.”

Ето и официалния анонс на романа, издаден у нас от “Бард”: “Четирите карабини изтрещяха. Звукът беше оглушителен. Ехото прокънтя чак в отсрещните възвишения. Ъгловатата, неравно подстригана глава на Кърли в миг се превърна в кърваво желе от мозък и тъкани, наоколо се разхвърчаха парченца от черепа. Това, което остана от него, се претърколи на пътя като пощенски чувал. “Вече сме 99 - помисли си ужасен Гарати. - Деветдесет и девет бутилки бира наредени на стената и ако само една от тях падне... о, Боже... о, Боже...”

Явно продуцентският екип на екранизацията е решил да “редуцира” броя на участниците в голямото ходене - може би са се опасявали, че ако трябва да проследяват всички съдби, филмът ще се превърне в прекалено дълга “разходка” по нервите на зрителите. Въпреки че се съмняваме феновете на Кинг да имат каквито и да било възражения по темата - стига филмът да се окаже действително достоен за нивото на легендарния автор.