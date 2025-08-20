Редят „Най-дългата вечеря на плажа“ тази събота във Варна

Повече от 30 артисти ще забавляват публиката

За единадесети път варненци и гостите на града са поканени да се включат в „Най-дългата вечеря на плажа“. Събитието започва на 23 август от 19:30 часа на обширната ивица в кв. „Аспарухово“. Участниците сами си носят вечерята, която разполагат на предварително подготвени за целта покривки на пясъка, а целта е хората да се забавляват и да обменят положителни емоции, съобщиха организаторите от сдружение „Живей активно“, които реализират проявата със съдействието на районното кметство.

Всяка година в края на август „Най-дългата вечеря на плажа“ събира край вълните хиляди посетители, за които е подготвена и музикална програма. Този път концепцията й е нова - съчетание от музика, песни и танци с участието на повече от 30 различни по стил артисти. Засега са обявени само част от тях - Яница Русева с трибют на великата Лили Иванова, група Funkilicious, Лоли поп атракшън. На сцената под звездите ще танцуват балерини, а за най-малките е предвидена анимационна програма.