Реставрират църква на 260 години в Поморие

Най-старата постройка в Поморие

Навършват се 260 години от създаването на църквата „Преображение Господне“ в Поморие - най - старата постройка в града. Общината , съвместно с професори, архитекти и студенти от УАСГ - София вече разработва проект за пълна реставрация и консервация на храма, съобщи кметът Иван Алексиев.

За храмовия празник на църквата, литургията отслужи лично Н.В.Пр. Сливенският митрополит Арсений.

„В момента, в който проектът за реставрацията бъде готов, той ще бъде дарен на църковното настоятелство. С помощта на нашия духовен водач Митрополит Арсений вярвам, че ще успеем да изпълним проекта“, каза кметът Иван Алексиев.