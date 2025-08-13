Рилският манастир с апел срещу пожари

На Голяма Богородица се събират хиляди посетители

Природен парк “Рилски манастир” отправи специален призив към туристите и поклонниците по повод двата големи християнски празника - 15 август Голяма Богородица и 18 август Успение на Свети Йоан Рилски. Посетителите на защитената местност се призовават да проявят изключително внимание по време на пожароопасния сезон. Палене на открит огън, включително в кътовете за еднодневен отдих, е строго забранено.

“Високите температури и дори минимална небрежност могат да доведат до сериозни пожари, които застрашават живота и здравето на хората, уникалната растителност, горите и местообитанията на редки и защитени животински видове”, посочват от парка. При забелязан огън незабавно трябва да се сигнализира на телефон 112. Очаква се голям наплив от хиляди поклонници към Светата обител, както и от туристи, които ще се разходят в района.

Междувременно до 18 август в София ще бъде чудотворната икона Света Богородица, донесена от манастира “Пантократор” в Света гора. Тя ще бъде изложена в столичния храм “Свети Седмочисленици”. Патриарх Даниил обясни, че иконата пристига заедно с отец Генадий Мартинов, който търси подкрепа за строежа на нов храмов комплекс за българската общност в украинския град Арциз.