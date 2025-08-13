Родителите на ученици да работят онлайн от къщи през лятната ваканция, предлага Деница Сачева

Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева ще внесе промени в Кодекса на труда, които да позволят на родителите на ученици от 8 до 12 години да работят онлайн по време на дългата лятна ваканция. Това обяви самата Сачева в социалните мрежи.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", аргументира се народният представител от ГЕРБ.

Така и родителите на деца между 8-12 години също ще имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние, както и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения., пише в мотивите си Сачева. И добавя, че предложението ѝ е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация.